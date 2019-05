Blom Cup: Sportstand geschrapt, inschrijfgeld omhoog

Daar waar de grens voor deelname aan de halve finale van de Pavo Cup is opgeschroefd naar 80 punten, is de sportstand voor deelname aan de Blom Cup geschrapt. De vijf-, zes- en zevenjarige springpaarden hoeven zich niet meer te selecteren of aan een bepaalde sportstand te voldoen om deel te kunnen nemen aan de halve finale. Het inschrijfgeld is daarentegen wel verhoogd naar 100 euro exclusief BTW.