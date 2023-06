Doron Kuipers en Otis winnen vierjarigen-rubriek Concours Delft

Na de aanlegtoets van afgelopen april kreeg het VWF Springen bij Manege de Prinsenstad deze week een vervolg. Op Courcours Delft sprongen de vierjarigen donderdag een volledig parcours waarbij de overwinning ging naar de goed in de manieren springende Otis W (Casallo Z x Quidam de Revel). Hij werd voorgesteld door Doron Kuipers.

Juryleden Chiel Greeve en zijn dochter Dominique Greeve zagen een goede groep vierjarige springpaarden. “Ze waren nog niet allemaal even ver in de africhting. De kopgroep ontliep elkaar niet veel. Voor de jonge paarden is zo’n top aangekleed concours met ook een hoop vlaggen die behoorlijk werden gevangen door de wind toch best wel een hele happening. In de tweede ronde in een verkort parcours voor de beste tien, zag je dat een aantal toch al behoorlijk wat energie vergeven hadden. Maar jonge paarden moeten in zorgvuldigheid veel kilometers maken. Daar leren ze van”, aldus de jury over de jonge paarden waarbij ook veel lof was over het geweldig georganiseerde Concours Delft bij Manege de Prinsenstad.

Tigris di Jonella

Als tweede eindigde Tigris di Jonella (v. Untouchable) met Tim Franssen. “Deze lichtvoetige vos met veel vermogen liet zich goed rijden en had een goede manier van springen. Op de derde plaats zien we de interessant gefokte Olivia Polo (v. Dakar VDL) die uit één van de bekende lijnen van de familie Gustavii komt waar ook Irco Mena uit gefokt is.”

Optimist

Op de vierde plaats staat de door Gert-Jan Horsmans gereden Optimist (v. Herakles) die in de tweede ronde wat meer rust in zijn lijf had en extra punten wist te pakken.

Ohjur en Baltazar

De top vijf werd compleet gemaakt door Ohjur S (v. Elvis ter Putte) met Noëll Heil. “Zij zette twee maal hetzelfde resultaat neer met een paard wat goed in de manieren sprong met een goede galop.” Baltazar (v. Bamako de Muze) en Liv Huijbregts volgden op de zesde plaats. “Baltazar en Liv zetten twee keer een mooi rondje neer. Haar paard moet er nog verder ingroeien.”

Bron: Horses.nl / Persbericht