GMB Denekamp: Joël Lustenbeger wint vijfjarigenrubriek met Ella Rouge Z van Stal Steeghs

In Denekamp werd de tweede GMB-competitie van het seizoen voor jonge springpaarden verreden. Zowel bij de vierjarigen als de vijf- en zesjarigen lag het niveau hoog, met spannende barrages en nauw aan elkaar liggende tijden. De rubriek voor vijfjarige paarden eindigde in een ware snelheidsstrijd, want de volledige top tien finishte in de 31 seconden. Uiteindelijk was het Joël Lustenbeger die met de door Stal Steeghs gefokte Ella Rouge Z (El Barone III x Danellzo Z) de overwinning naar zich toetrok. Met een foutloze tweede fase in 31,03 seconden bleek het duo niet te kloppen.

Petra Trommelen Door

De tweede plaats ging naar Lara Postillon met de volledig Havikerwaards gefokte Only (Kasper DDH x Valentino DDH). Zij hielden het eveneens foutloos en klokten een tijd van 31,22 seconden. De derde plaats was voor VDL-ruiter Alexandre Boursier, die met de Kallmar VDL-nakomeling Ollmar VDL een tijd van 31,39 seconden noteerde.

Vierjarigen

Bij de vierjarigen gingen de meeste punten naar Dangerous Man EB, die door Quinten Ter Harmsel vakkundig door het parcours werd geloodst. Dangerous Man is goedgekeurd bij het NRPS, stamt af van Dominator 2000 Z x Arezzo en is in eigendom van Dekstation Enterbrook. De vakjury, bestaande uit Mark Dijkstra en Jan Gohl, kende het duo een 8,3 toe voor techniek en vermogen en een 8,1 voor het gaan tussen de hindernissen.

Na zijn overwinning bij de vierjarigen in IJsselmuiden, liet Alexandre Boursier zich ook in Denekamp weer van voren zien. Met de VDL-hengst Magnus von der Söhr (Manchester VP x Comme il faut) eindigde hij op de tweede plaats met scores van 8,1 en 7,8. De derde plaats was voor Maud Wiefferink, die met de door J. Spithoven gefokte Randy Louise (Mindset ES x Unaniem) tweemaal een 8,0 ontving.

Uitslag vijf-en zesjarigen

Uitslag vierjarigen

De derde GMB selectiewedstrijd is op vrijdag 31 november in Luttenberg.

Lees ook:

Bron: Persbericht