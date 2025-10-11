GMB competitie IJsselmuiden: Magnus van der Söhr wint met afstand bij vierjarigen

Gisteren stond de GMB competitie in IJsselmuiden op het programma. Magnus van der Söhr stal met Alexandre Boursier de show met een 8.9 voor techniek en vermogen en een 8,5 voor het gaan tussen de hindernissen. Magnus van der Söhr is Holsteins gekeurd en stamt af van Manchester van ‘t Paradijs x Comme Il Faut. De vierjarigen-rubriek in IJsselmuiden was met 105 combinaties goed gevuld. Voor veel paarden was het de eerste indoorwedstrijd wat het extra uitdagend maakte.

Als tweede mocht de bruine, voorlopig keurmerrie, Rocketshot van Dekstation Enterbrook zich opstellen.

Rocketshot werd gereden door Don Willemsen en stamt af van Aristotiles V x Goodtimes. Zij kregen

respectievelijke een 8.6 en een 8.0 van de vakjury bestaande uit Karst van der Laan en Max van der Poll. Derde werd Raja (Mumbai Van De Moerhoeve x Douglas) onder Joel Lustenberger (8,5/8,1).

Wiefferink met Prelude winnen

In de gecombineerde rubriek voor vijf- en zesjarigen was Jessie Wiefferink de beste met de door Ben Booijink uit Luttenberg gefokte merrie Prelude (Carrera VDL x Etoulon). Ze klokte een tijd van 27.90 seconden en waren ruim een seconde sneller in de tweede fase dan Ojaja (Jardonnay VDL x Quasiomodo van de Molendreef) onder Mel van der Kamp (0/28,95). Team Nijhof ruiter Kars Bonhof bezette met Poker de Mariposa nakomeling Oslo de derde plaats. Zij noteerden een tijd van 29,40. Oslo is gefokt door J.W. Temmink uit Vorden.

Bron: Persbericht