GMB Finale 6- en 7-jarigen voor Louay Fortuna

In een volle, maar ook zeer spannende barrage in de finale van de GMB Competitie voor zes- en zevenjarige is Luke Hill met Louay Fortuna (Cohinoor VDL x Zambesi TN) als winnaar uit de bus gekomen. Het fokproduct van Peter en Anne Mieke Rinkes legde de barrage foutloos af in 34,16 seconden.