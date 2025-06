KWPN-hengst R.Elfhaban van Beek Z wint 4-jarigen Outdoor Gelderland Cup

De bij het KWPN goedgekeurde hengst R.Elfhaban van Beek Z (v. Elfra van Beek Z) had vandaag de primeur op Outdoor Gelderland. In handen van Conan Wright won de hengst in Lichtenvoorde de allereerste 4-jarigen Cup. De door Zoï Snels gereden Rasputin E.M. (v. Carrera VDL) werd tweede en Rimonika GE (v. Kallmar VDL) werd onder het zadel van Alisha Korf derde.

Gastjuryleden Frank Schuttert en Remco Been namen 40 vierjarige talenten onder de loep en gaven cijfers voor het springen en het gaan tussen de hindernissen. De beste tien combinaties mochten terugkomen voor de tweede ronde. Remco Been vertelt: “Het was een leuke competitie om te beoordelen. Als ruiter weet je natuurlijk ook heel goed wat moeilijk is. Deze paarden mogen pas vanaf april officieel op concours en dan is deze ring wel indrukwekkend.”

Herkennen toekomstperspectief

Frank Schuttert vult aan: “Het is nog vroeg in het jaar, de paarden zijn nog groen en de wind maakte het niet makkelijker. We hebben daarom zeker niet te zwaar getild aan kleine imperfecties in de rijderij, dat mag je een jong paard wel vergeven. Het is de kunst om de paarden te herkennen die veel toekomstperspectief hebben.”

Veel vermogen en potentie

In R.Elfhaban van Beek Z zagen Remco Been en Frank Schuttert duidelijk een paard voor de toekomst. “Deze hengst gaf twee mooie optredens. In de eerste ronde was hij nog wat fris; in de tweede omloop kwamen zijn kwaliteiten nog beter naar voren. Dit paard toont veel vermogen en potentie, sluit achter goed en is ook nog eens fijn te rijden.”

Allersterkste punt

Ruiter Conan Wright is zelf ook lovend over de vierjarige hengst.“ Alles wat hij doet, doet hij goed. Hij heeft veel vermogen, maar zijn allersterkste punt is zijn hoofd. Hij is heel slim en weet precies wat hij moet doen.” Wright complimenteert ook de organisatie: “Super dat Outdoor Gelderland deze rubriek heeft geïntroduceerd. Dit is een fantastische piste om in te rijden en een prachtige kans voor jong paarden om wat te leren.”

Top vijf

Zoï Snels mocht zich met Rasputin E.M. (v. Carrera VDL) als tweede opstellen en steeg zo in de laatste omloop een plekje in het klassement. Alisha Korf en Rimonika GE (v. Kallmar VDL) werden derde. De top vijf werd compleet gemaakt door Stacey van der Haar met Revolution VDH (v. Balou du Reventon) en Roderick van den Engh op Ramazotti (v. Check In).

Uitslag

Bron: Persbericht