Rijdbaarheid en springvermogen bezorgen Zachery Targos VSN Trofee

Bij de springtoppers die afgelopen zaterdag in Nunspeet streden om de VSN Trofee ging het om de details. Met zijn rijdbaarheid en springvermogen was het uiteindelijk Zachery Targos F (Conthargos x Cornet Obolensky) die aan het langste eind trok. “Hij was het meest complete springpaard”, aldus Marcel de Boer die samen met Riëlke Roeland – die de finalepaarden ook overreed – de jury vormde.

Over het algemeen was De Boer zeer te spreken over de wedstrijd. “Het was goed georganiseerd en over de breedte kregen we heel fijne paarden te beoordelen.” In de graad van africhting zat volgens hem wel veel verschil en de proeven die werden afgelegd waren zodoende wat wisselend.

“Er zat een aantal groene ruiters bij en een aantal die het spelletje snapt. Ik denk dat de voorbereiding qua hinderniskeuze ook een rol speelde, waardoor een aantal paarden nog net te groen was en erg onder de indruk. Verder was er een aantal grote paarden dat nu nog de kracht miste, maar sowieso wel goede dingen liet zien.”

Opvallend was wel dat er sprake was van heel weinig mooie paarden en er een groot verschil in type is ontstaan, van bloederig en hoogbenig tot degelijk en kortbenig. Dat blijkt dus weinig te zeggen over de springkwaliteit.

