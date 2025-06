Uricana Grace Z en Offield van Schijndel winnen opnieuw in Stal Hendrix-competitie

De Ermitage Kalone-zoon Etronville PL Z zegevierde voor het eerst in de Stal Hendrix-competitie. Op de grasbodem in Sevenum, de vierde wedstrijd van de Stal Hendrix-competitie, verzamelde dit toptalent de hoogste punten bij de vierjarigen. Bij de vijfjarigen leverde Uricana Grace Z (v. Uricas vd Kattevennen) met Britt Driessen een geweldige prestatie door voor de derde keer op rij te winnen, en bij de zesjarigen ging Offield van Schijndel (v. Diamant de Semilly) knap op herhaling. Over een kleine drie weken staat de finale gepland.

De naaste concurrenten profiteerden van de afwezigheid van tussenklassementsleider Rio de Janeiro GP (v. Pegase van ’t Ruytershof), die zich afgelopen wedstrijden van de Stal Hendrix-competitie onder Jenny Johansson dusdanig in de kijker sprong dat verkoop onvermijdelijk was.

Goede galop

Alice Lazzarini had Peter Leenen’s Etronville PL Z (Ermitage Kalone x Diabeau van de Heffinck) heel goed aan het springen in Sevenum en kreeg van de Duitse juryleden een 8,7 en een 8,5. Goed voor de winst. “Dit paard heeft veel kwaliteit, galoppeert goed en hij springt met veel overzicht”, vertelt jurylid Achim Lenaerts, die samen met Dieter Feltens keurde.

Met de KWPN-goedgekeurde hengst Rock Me Zsazsa (Lambada Shake AG x Cornet Obolensky, fokkers Karin en Gerrit Huisman) van Jan van Meever sprong Kristian Houwen naar de tweede plaats (8,4/8,6) en de Verdi-dochter Rhapsody of Love (mv. Heartbreaker, fokker Elly Habraken) eindigde onder Pieter Bergmans als derde (8,3/8,4). “Rock Me Zsazsa laat zich zeer goed rijden, hij galoppeert goed en laat veel talent als springpaard zien. Ook de Verdi-dochter is een paard met veel kwaliteit en ze liet zich goed rijden. Over het algemeen hebben we bij de vierjarigen een goede groep paarden gezien, waarbij ook de galop positief opviel.”

In het tussenklassement gaat Rio de Janeiro GP nog steeds aan de leiding, gevolgd door Etronville PL Z en Rock Me Zsazsa. Na twee overwinningen lijkt ook de KWPN-goedgekeurde hengst Rising Aranix onder Kristian Houwen met een goede uitgangspositie richting finale te gaan.

Maatje te groot

Britt Driessen wist in Sevenum haar voorsprong te vergroten met de vijfjarige Uricana Grace Z (Uricas van de Kattevennen x Conan Z, fokker John Driessen). Net als in Kessel en Asten bleek deze merrie een maatje te groot voor de concurrentie en daarmee gaan ze zeer overtuigend aan de leiding in het tussenklassement.

Zoë Schipper kwam met Curraghmore Miss Quinn (v. Mr.Quincy B) het dichtst bij Driessen in de buurt en eindigde als tweede, net voor Papillion AT (v. Luigi d’Eclips) onder Kristian Houwen. In het tussenklassement slaat Uricana Grace Z een enorm gaat naar de voorlopig als tweede geplaatste Catokey SR (v. Catoki) en Arriba Z (v. All Star).

Offield van Schijndel

Na een winnend internationaal debuut in Eindhoven liet Piet Raijmakers Jr. zien ook deze week de Diamant de Semilly-zoon Offield van Schijndel (mv. Baloubet du Rouet, fokker Van Schijndel Promotion) weer goed aan het springen te hebben. Vorig jaar won dit duo de Stal Hendrix-competitie bij de vijfjarigen, en dit jaar zegevierden ze al in Koningsbosch.

Ze werden op de hielen gezeten door Emile Tacken met een andere competitieve Diamant de Semilly-nakomeling, namelijk de vermogende Davina die ook voor het tweede jaar op rij sterk voor de dag komt in de Stal Hendrix-competitie. Johan Bergs en Cybele Bel Z (v. Comme Il Faut) eindigden in Sevenum als derde bij de zesjarigen. Met viermaal een podiumplaats leidt Davina het tussenklassement, gevolgd door de KWPN-goedgekeurde hengst On and On MB (v. Baltic VDL), Off the Road (v. Comme Il Faut) en Offield van Schijndel.

Finale

De finale van de Stal Hendrix-competitie wordt op vrijdag 27 juni verreden op het Peelbergen Equestrian Centre. Op donderdag 12 juni staat de laatste selectiewedstrijd gepland in Meerlo. Bij de vierjarigen tellen de beste drie resultaten, bij de vijf- en zesjarigen gaat de plaatsing voor de finale op basis van de beste vier resultaten.

Uitslagen

