De FEI Nations Cup cyclus voor springruiters gaat met ingang van 2024 stevig op de schop. Een nieuwe naam, minder landenwedstrijden, meer prijzengeld en een aangepaste wedstrijdformule zijn de voornaamste wijzigingen die door de FEI worden doorgevoerd. Met name het laatste punt is een doorn in het oog van Iris Boelhouwer, directeur topsport van de KNHS: “Een landenwedstrijd over één ronde is sportief gezien geen landenwedstrijd.”

De inmiddels iconische FEI Nations Cup serie zal vanaf volgend jaar als de Longines League of Nations op de wedstrijdkalender staan. Teams uit de beste tien landen strijden op nog maar vijf locaties om een plaats in de finale. Drie kwalificatiewedstrijden zullen in Europa worden verreden, twee wedstrijden daarbuiten. De beste acht teams plaatsen zich voor de finale.

Iris Boelhouwer: “Ik vind het goed dat het anders wordt ingericht en dat er nu vijf kwalificatiewedstrijden komen, het wordt op deze manier veel compacter. Er zijn al wedstrijden genoeg. De Nations Cup serie is nu teveel verwaterd en geen krachtig merk zoals dat vroeger was.”

Meer prijzengeld

De FEI heeft het prijzengeld flink verhoogd. De totale prijzenpot voor een kwalificatiewedstrijd gaat naar 700.000 euro, in de finale wordt 1,6 miljoen euro verdeeld. Ook komen er prijzen voor de beste ruiter, groom, eigenaar, U25-ruiter, chef d’equipe en paard.

Eén ronde en barrage

Van oudsher bestaat de Nations Cup uit twee rondes, maar die formule wordt nu losgelaten. “De FEI heeft verschillende gesprekken gevoerd met federaties en recentelijk nog met alle chef d’equipes, waarin is aangegeven dat een landenwedstrijd met twee rondes sportief gezien absoluut de voorkeur heeft. Het wordt nu in de kwalificatiewedstrijden één ronde met een barrage. Daar zijn we echt niet blij mee. Behalve dat het veel minder spannend en onderscheidend is, kunnen de ruiters veel minder rankingpunten verdienen omdat het maar over één ronde gaat. Je krijgt nu de vreemde situatie dat ruiters in bijvoorbeeld een Rolex-landenwedstrijd, met twee rondes, het dubbele aantal punten kunnen verdienen ten opzichte van de Nations Cup, wat de belangrijkste landenwedstrijd zou moeten zijn.”

Ook de EEF Nations Cup serie, de competitie voor Europese landen, sluit nu niet meer aan op de Nations Cup. “Het was altijd zo dat de winnaar een plek kreeg in de Nations Cup cyclus, dat is nu ook niet meer zo.”

Oneens

De aanpassing in het format kwam voor Boelhouwer als verrassing. “De FEI geeft aan dat ze hier met belanghebbenden over gesproken hebben, maar wij hebben nog niet kunnen achterhalen wie dat waren. Ze hebben eind maart tijdens een bijeenkomst in Lausanne er wel op gehint dat ze interesse in een ander format hadden, maar ze kregen toen zoveel tegengas dat wij er vanuit gingen dat dat nog wel een keer besproken zou worden.”

Of de FEI nog terug komt op dit besluit weet Boelhouwer niet. “We gaan zeker tegen dit format ageren en de FEI een brief sturen om aan te geven dat wij als federatie het hier niet mee eens zijn.”

Bidbook

Wedstrijdorganisaties hebben vijf weken de tijd gekregen om middels het aanbieden van een bid hun interesse kenbaar te maken voor het organiseren van één van de vijf kwalificatiewedstrijden.

CHIO Rotterdam, dat sinds jaar en dag de Nations Cup in hun programma heeft staan, gaat volgens Boelhouwer een bid uitbrengen om één van de kwalificatiewedstrijden te mogen organiseren.

Bron KNHS