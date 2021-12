Maurice Tebbel neemt ook afscheid van Chacco’s Son

Aan het einde van het jaar moet Maurice Tebbel een sportieve aderlading ondergaan. Donderdag nam hij afscheid van zijn topper Don Diarado (v. Diarado). De hengst gaat terug naar zijn eigenaren, de familie Müter. Maar volgend jaar moet de Olympiade ruiter het ook zonder Chacco’s Son (v. Chacco-Blue) doen. De veertienjarige hengst gaat met sportief pensioen.

Op de website van Hengststation René Tebbel staat dat volgend jaar Chacco’s Son afscheid neemt van het sportpodium. “Op onze hengstenshow op 19 februari zullen we deze hengst op gepaste wijze huldigen, vanaf dan zal de uitzonderlijke vererver volledig beschikbaar zijn voor onze fokkers via vers sperma”, legt René Tebbel uit.

Teamzilver op EK Young Riders

Met Chacco’s Son maakte Maurice Tebbel voor het eerst deel uit van de Duitse kampioensploeg op de Europese kampioenschappen van 2017. Daarvoor had Tebbel al teamzilver gewonnen op het EK voor Young Riders. In 2017 en 2018 hielpen Chacco’s Son en Maurice het Duitse team aan de overwinning in de Nations Cup in Aken. Het afgelopen jaar was het paar succesvol op de 5* wedstrijd in Doha, Al Shaqab en behaalden ze top vijf klasseringen in St.Gallen, Sopot en Samorin.

Fokkerij

Zijn zevenjarige zoon Chacco’s Light is al goed op weg om in de voetsporen van zijn vader te treden – in Aken en Samorin, bijvoorbeeld, toonde hij springklasse met foutloze rondes onder Maurice. Chacco’s Light is een van de vele Chacco’s Son nakomelingen die de aandacht trekken in de springsport en een van de vijf gekeurde zonen tot nu toe.

Bron Hengststation René Tebbel