Toppaard Don Diarado weg bij Maurice Tebbel

Maurice Tebbel vormt niet langer een combinatie met Don Diarado (Diarado x Lord Lancer). De combinatie nam onder andere deel aan de Spelen in Tokio en de WEG in Tryon. Voor 2022 hoopte Tebbel op het WK maar daar kan nu een streep doorheen. De twaalfjarige hengst gaat terug naar zijn eigenaar en daar gaat Harm Lahde het toppaard rijden.

“Bedankt voor alles Doni! Na tien jaar samen heeft Don Diarado vandaag onze stal verlaten. De nieuwe ruiter van eigenaar familie Müter neemt nu Doni over. Een onverwacht en heel moeilijk afscheid voor ons”, aldus Maurice Tebbel op social media.

Abnormale rondjes

“Sinds dat we hem als tweejarige op de keuring ontdekte, zijn we samen van de eerste A-klasse naar de Olympische Spelen gegaan. Op 9-jarige leeftijd wonnen we de GCL-etappe in Hamburg en de bronzen teammedaille op de Wereldruiterspelen in Tryon. Het laatste jaar ontwikkelde hij zich weer enorm en sprong constant abnormale rondjes”, blikt Tebbel terug op zijn succesvolle carrière met Don Diarado. “Alleen al in 24 van de 29 ronden had hij dit seizoen geen springfouten. Overwinningen in de GP in Hagen, Opglabbeek en in de Nations Cup in Sopot, tweede plaats in de 4* GP in Mannheim en de Nations Cup in St. Gallen, derde plaats in de 5* GP van de GCT in Samorin, beste Duitse team resultaat op de Olympische Spelen in Tokyo en vele andere top 10 plaatsingen hebben we dit jaar op 5* niveau weten te behalen.”

Verlies beste paard

“Het doel voor komend seizoen was het WK in Herning, maar deze en vele andere dromen behoren nu tot het verleden. Het is altijd moeilijk om je beste paard te verliezen, maar Don Diarado is voor ons veel meer dan dat: een absoluut wereldpaard en familielid. We zullen hem heel erg missen.”

Bron: Horses.nl / FB