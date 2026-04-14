Topsport en beleving: CH Deurne 2026 klaar voor NK Springen

Van 21 tot en met 26 april 2026 staat Green Valley Estate in Deurne opnieuw volledig in het teken van topsport op CH Deurne – het Nederlands Kampioenschap voor Springruiters. Dit prestigieuze concours, met inmiddels meer dan 50 jaar historie, behoort tot de belangrijkste springevenementen van Nederland.

Gedurende vijf dagen strijden de beste ruiters van het land om de nationale titels. In 2026 worden maar liefst vier Nederlandse Kampioenschappen verreden:

Children

Junioren

Young Riders

Senioren

De deelnemerslijsten van de kampioenschappen staan al online.

Naast deze kampioenschappen staat er een overvol programma op de agenda met tal van sportieve hoogtepunten.

Tweede wedstrijdring

Nieuw in 2026 is de tweede wedstrijdring, waarin nationale rubrieken op 1,10m-, 1,20m- en 1,30m-niveau worden verreden. Hiermee wordt het sportprogramma verder uitgebreid en krijgen nog meer ruiters de kans om deel te nemen aan dit unieke evenement.

Meer dan alleen topsport

CH Deurne biedt bezoekers meer dan alleen spectaculaire springsport. Op het terrein is een gezellig strodorp aanwezig met diverse standhouders en partners uit de hippische wereld.

Ook buiten de wedstrijdringen is er volop sfeer met feestelijke avonden en entertainment voor deelnemers en bezoekers.

Gratis toegankelijk

CH Deurne is dagelijks gratis toegankelijk voor publiek, waardoor iedereen kan genieten van topsport, sfeer en gezelligheid.

Voor het volledige programma en het laatste nieuws: www.chdeurne.nl