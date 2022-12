Beerbaum geeft uitgebreid interview aan Spiegel: ‘Kritiek op de paardensport is niet verkeerd’

De Duitse topruiter Ludger Beerbaum heeft voor het eerst een uitgebreid interview gegeven over de RTL-reportage van januari 2022 over de trainingsmethoden op stal Beerbaum. Beerbaum gaat open en uitgebreid in op de vragen van Spiegel, deelt zijn visie op het bedrijven van (top)sport met paarden (en de maatschappelijke kritiek daarop) en uit in het interview scherpe kritiek op de FN en de FEI.

In het interview gaat Beerbaum uitgebreid in op de getoonde beelden, waarvan hij erkent dat die ‘er lelijk uit kunnen zien, vooral voor niet-paardenmensen die niet precies kunnen inschatten wat er getoond wordt’. Verder gaat de Duitse topruiter ook uitgebreid in op het ’toucheren’ zoals het volgens de FN tot dit jaar toegestaan was.

Beerbaum verdedigt die methode (die hij naar eigen zeggen zelden en alleen bij oudere paarden die wat voorzichtigheid verloren inzette) , maar kan er ook prima mee leven dat het nu verboden is. “Nu leven we er mee dat alleen de van nature zeer voorzichtige paarden succesvol zijn en oudere paarden ook een keer een foutje maken.”

Kritiek op FN en FEI

Wel uit Beerbaum kritiek op de FN en de FEI in de omgang met deze kwestie. “Ik had gewenst dat we zelf de autoriteit behouden om onze sport en zijn regels te interpreteren. Mijn indruk is dat de bonden zich laat leiden door het publiek. Alle trainingsmethoden en hulpmiddelen, waaronder zwepen, sporen, hoofdstellen en zadels, zullen uiteindelijk door de maatschappij in twijfel worden getrokken. Je moet kleur bekennen en uitleggen.”

De FN en de FEI distantieerden zich snel van Beerbaum. De tuchtzaak van de FN loopt na bijna een jaar overigens nog steeds, in tegenstelling tot het strafrechtelijke onderzoek dat vrij snel na de uitzending werd geseponeerd. “Misschien is het een probleem dat seponeren van de tuchtzaak voor mij geen optie wil, ik wil een vrijspraak.”

Kritiek op paardensport is niet verkeerd

Spiegel gaat ook lang met Beerbaum in gesprek over de maatschappelijke kritiek op de paardensport. Die kritiek vindt Beerbaum niet verkeerd. “Het is onze verantwoordelijkheid om offensief uit te leggen wat we doen. Maar ik denk niet dat het zo erg is. Dit zal betekenen dat we ons handelen beter moeten overwegen en beter opletten wat we doen.”

Paardensport is en blijft ethisch te verantwoorden voor Beerbaum. “Paarden hebben altijd met mensen gewerkt, hen begeleid, en nu is sport wat er over is van die geschiedenis. De fokkerij heeft al generaties sportpaarden voortgebracht die niet alleen maar op de wei willen staan. Deze moderne paarden willen bewegen, getraind worden en ook springen.”

Onzekerheid Olympische toekomst paardensport

Beerbaum spreekt ook over de toekomst van de paardensport als Olympische sport, of vooral de onzekerheid daarvan. “De vraag of de paardensport uit het programma wordt gehaald is niet nieuw en heeft in de eerste plaats met kosten te maken. Paardensport op de Olympische Spelen is erg duur. De paarden moeten naar de wedstrijd vliegen, stallen en faciliteiten moeten speciaal gebouwd om vervolgens mogelijk niet meer gebruikt te worden. Natuurlijk speelt maatschappelijke acceptatie ook een rol. Daar dragen wij paardensporters zeker zelf verantwoordelijk voor.”

Lees hier het hele interview