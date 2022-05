Billabong du Roumois ook onder Harry Charles een 1.50m winnaar.

Met de recent van Julien Epaillard overgenomen Billabong du Roumois (v.Mylord Carthago) schreef Harry Charles in 57.25 seconden zojuist in Windsor het 1.50m direct op tijd op zijn naam. Met een ruime achterstand van 2,5 seconden was Shane Breen met Haya (v.Mylord Carthago) 'the best of the rest'. Als derde eindigde de Belg Gregory Whatelet die met Ace of Hearts (v.Allandro B) 60.36 seconden nodig had voor zijn rit.