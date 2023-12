Emanuele Gaudiano wint Grand prix Riyadh

Vanavond werd het CSI in Riyadh afgesloten met de 1.55m CSI4* Grand Prix. Van de zeventien combinaties wisten er zes door te dringen tot de barrage. In het zadel van de Chacco-Blue- zoon Chalou sprong Emanuele Gaudiano naar de winst.

De Italiaan deed dit foutloos in een tijd van 35,09s. Op precies één seconde verschil volgde Abdel Said in de prijzen met de 10-jarige Bonne Amie (v.A Big Boy). De top drie werd compleet gemaakt door de Japanner Mike Kawai. Hij reed Promise Z (v.Priamus Z) foutloos naar een tijd van 38,52s.

Uitslag

Bron: Horses.nl