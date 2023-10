Kars Bonhof met Ivoor TN derde in Micalowice

In de Grote Prijs over 1,45 m in het Poolse Micalowice heeft Kars Bonhof met de tienjarige Ivoor TN (v. Eldorado van de Zeshoek) met een snelle en foutloze barrage de derde plaats veroverd. De winst was voor Jaroslaw Skrzyczynski met de achtjarige KWPN'er Komboy (v. Carrera VDL), tweede werd de eveneens Poolse ruiter Tomasz Miskiewicz met Velvet Lazar (v. Verdi TN).