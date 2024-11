Kevin Jochems tweede in Friese Elfsteden springen: ‘Eén galopsprong minder had de winst kunnen betekenen’

Eindelijk was het zover: de Friese avond! Vanaf de comeback van Indoor Friesland is deze avond een traditie geworden. De Friese avond van Indoor Friesland 2024 begon met het Friese Elfsteden springen, de VDL Stud Prix, een jachtparcours over 1.40m. Er werd geschiedenis geschreven, want het was de Zweedse Ebba Danielsson die haar dertienjarige merrie T-Gavoli Z (v. Twister de La Pomme) in 65,20 seconden naar de overwinning stuurde.

De tweede en derde plaats bleven in Nederland. Kevin Jochems en zijn negenjarige merrie Looks Good de Liebri Z (v. Lector van den Bisschop) finishten als tweede in 65,20 seconden. Berber Dijkman eindigde op de derde plaats met de elfjarige merrie Imoya Dice (v. Eldorado vd Zeshoek) en klokte een tijd van 65,65 seconden.

Tevreden

Kevin Jochems vertelt na afloop: “Als eerste starter ben ik heel tevreden; ik was er heel dichtbij. Looks Good de Liebri Z is snel en competitief, en ik zelf rij graag in dit soort rubrieken. Het eerste deel nam ik wat rustiger en gaf in het tweede deel wat meer gas. Helaas net niet snel genoeg; één galopsprong minder had de winst kunnen betekenen, maar dat is achteraf praten. Na de rit voel je de sfeer hier meteen, het publiek leeft zo mooi mee, dat geeft echt een adrenalinekick.”

Opbouw naar Wereldbeker

Hij vervolgt: “Dit is mijn tweede Indoor Friesland; vorig jaar was ik er ook bij. Volgende week start ik in de wereldbeker in Verona en het paard dat ik dan rijd, is er morgen ook bij in de Grote Prijs. Een ideale opbouw. Het is geweldig om hier te zijn. Naar de zon reizen is fijn, maar de zekerheid heb je nooit. Vorige week in St. Tropez kon ik maar twee dagen springen vanwege slecht weer. Dus bij deze zeg ik alvast: tot volgend jaar!”

Uitslag

Bron: Persbericht