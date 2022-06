Mathijs van Asten grijpt zege in 1,40m Kronenberg

Mathijs van Asten heeft zijn tweede parcours met Dragonfly de Longchamps (Clinton x Toulon) gewonnen. De dertienjarige sBs-merrie, die voorheen werd gereden door Zazou Hoffman, liet in de 1,40m direct op tijd in Kronenberg alle balken in de lepels liggen en was met 58,01 seconden op de teller alle concurrentie de baas.

De helft van de ruim zestig combinaties tellende rubriek bleef foutloos en dus kwam het op de tijd neer. Slechts twee combinaties bleven onder de 60 seconden: Van Asten en David Will met Mexico (v. Niveau), die met 58,34 dicht bij de winnaar in de buurt kwam. Laura Kraut ging met Opaline ter Goes (v. Cooper van de Heffinck) net over de 60 seconden.

Uitslag.