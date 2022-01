Max Thirouin blijft Willem Greve de baas in 1.45m Lier

Vanavond bemachtigde Willem Greve de tweede plaats in de 1.45m-rubriek in Lier. Greve verscheen in het parcours met de goedgekeurde KWPN-hengst Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek TN). De combinatie bleef foutloos en noteerde een tijd van 30,03 seconden. Het Franse duo Max Thirouin en Utopie Villelongue (v. Mylord Carthago) behaalde de overwinning met 0,69 seconde minder dan Greve op de timer.

Gregory Cottard, landgenoot van Thirouin, maakte de top 3 compleet met de halfzus van Utopie Villelongue. In het zadel van de Mylord Carthago-dochter Cocaine du val zette Cottard twee foutloze rondes neer. Het paar passeerde de finishlijn in 30,43 seconden.

Kevin Jochems en Loewie Joppen in de prijzen

De negende plaats ging naar Kevin Jochems met de donkerbruine KWPN’er Flying Jackie (v. Nabab de Reve). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en finishte in 34,50 seconden. Loewie Joppen pakte ook een prijs in het 1.45m-parcours. Joppen bleef met de elfjarige Zangersheide Havel van de Wolfsakker Z (v. Hos D’O) in de eerste ronde foutloos, maar liet een balk vallen in de barrage. Met 34,61 seconden op de timer kreeg het duo de twaalfde plaats.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl