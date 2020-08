Niels Bruynseels snelt met Gancia de Muze naar zege in 1.55m St Tropez

De Belgische Niels Bruynseels ging er zonet met de overwinning vandoor in de CSI5* 1.55m in Grimaud, St Tropez. Bruynseels had zijn toppaard Gancia de Muze (Malito de Reve x Nimmerdor) er goed voor staan en snelde in de zeskoppige barrage in een tijd van 37.18 seconden naar de zege.

Alberto Zorzi moest in Bruynseels zijn meerdere erkennen en eindigde op de tweede plaats met de Frans-gefokte Ulane de Coquerie (L’Arc de Triomphe x Feofar de Rhodes) in een eindtijd van 38.93 seconden. Penelope Leprevost was op eigen bodem goed op dreef en reed de goedgekeurde-hengst Vancouver de Lanlore (Toulon x Le Tot de Semilly) naar een derde plaats in 39.18 seconden.

Steve Guerdat net naast podium

Steve Guerdat eindigde net naast het podium met Albfuehren’s Maddox (Cohiba x Maraton). In het zadel van de Cohiba-zoon kwam de wereldranglijst nummer één in 39.26 seconden over de meet. Scott Brash maakte de top vijf compleet met de Stolzenberg-nakomeling Hello Shelby (mv. For Pleasure). De combinatie plaatste zich voor de barrage maar kwamen daar met vier strafpunten over de finish.

