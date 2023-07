Peder Fredricson maakt rentree: ‘Geen plannen om het EK te rijden’

Peder Fredricson heeft een dikke maand na zijn ongeluk op de Global Champions Tour in Stockholm zijn rentree gemaakt. De Zweedse ruiter heeft vijf paarden meegenomen naar de Westcoast Equestrian Week in Gothenburg, waar hij vandaag een 1,35m sprong.

Bij het losrijden voor de jonge paarden-proef in Stockholm ging Fredricsons H&M Que Sera JW van de Moerhoeve (v. By Cera D’Ick) te vroeg af en de combinatie kwam ten val. De situatie leek ernstig en Fredricson werd naar het ziekenhuis overgebracht. Uit onderzoek bleek dat de ruiter niets gebroken had, maar hij had wel bloedingen en beschadigingen aan zijn nek.

Per dag bekijken

Inmiddels is Fredricson weer aan het rijden, maar hij bekijkt het nog wel per dag. “Ik heb vandaag mijn eerste rubriek gereden en dat voelde goed, ik heb geen last van mijn nek gehad. Het zal waarschijnlijk dus wel goed gaan”, vertelt de ruiter. Hij wil in Gothenburg maximaal drie parcoursen per dag rijden.

Fredricson heeft geen plannen om het EK te rijden, maar hoopt over twee weken wel de Global Champions Tour in Londen te rijden.

Bron: Tidningen Ridsport