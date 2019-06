Sprookjesduo Simone Blum en Alice verkeert in topvorm

Het lukt regerend Wereldkampioene Simone Blum met DSP Alice (Askari x Landrebell) om de topvorm van Tryon vast te houden. Na Tryon liep Alice in 2018 nog een paar wedstrijden om vervolgens te genieten van een winterpauze. Sinds dit voorjaar is de merrie weer mee op concours en laat ze zien waarom ze de beste springmerrie ter wereld is.

Eind maart kwam het eerste concours van dit jaar in Gorla Minore (Italië), daar sprong Alice een paar lagere proeven (1,35m-1,50m) om er weer in te komen en liep ze vier rustige nulrondjes. In Hagen ging er weer een schepje bij op en viel in de 1,60m Grand Prix één balkje. Een week later in Mannheim stond Alice er weer: winst in een 1,55m én de Grote Prijs. Twee weken later in La Baule pakte ze wéér de Grote Prijs, in München kwam ze alweer in de buurt maar gooide een balkje roet in het eten (9e plaats) en gisteren in Geesteren kaapte Blum bijna weer de Grote Prijs. Daar stak Maikel van der Vleuten een stokje voor. Hij won, Simone Blum ‘moest het doen’ met het tweede geld. Zondag maken Blum en Alice deel uit van het Duitse team in de FEI Nations Cup op CSI Twente.

Bron: Horses.nl