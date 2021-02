Staut wint CSI5* in Doha, Johnny Pals achtste

De Fransman Kevin Staut wint vanavond in Doha de 1.55/1.60m rubriek. Staut reed met het paard Tolede de Mescam (v. Mylord Carthago) een foutloze barrage in een tijd van 35.87 seconden. Hij verwees landgenoot Simon Delestre naar een tweede plaats.

Delestre zette met de ruin Hermes Ryan (v. Hugo Gesmeray) een foutloze ronde neer in een tijd van 36.32 seconden. De derde plaats was voor de Oostenrijkse Max Kühner met Vancouver Dreams (v. Valentino), ook hij bleef foutloos in de barrage met een tijd van 36.84 seconden.

Pals achtste

De Nederlander Johnny Pals reed de Hengst Fernando (v. For Pleasure) naar een achtste plaats. Hij zette de klok stil in 39.20 seconden en kreeg 4 strafpunten. Pals eindigde daarmee onder de Canadees Eric Lamaze die met Fine Lady (v. Forsyth) in een tijd van 37.32 seconden ook 4 strafpunten kreeg.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl