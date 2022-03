Vancouver de Lanlore verder onder Pius Schwizer

De eigenaren van Vancouver de Lanlore (v. Toulon) hebben in overleg met Pénèlope Leprevost besloten dat het paard gaat verhuizen. De dertienjarige SF-hengst, die ook bij het KWPN erkend is, gaat terug naar Zwitserland. Daar zal hij voor de rest van zijn sportieve carrière uitgebracht worden door Pius Schwizer, aldus een persbericht.

Leprevost reed Vancouver sinds 2018 en behaalde meerdere grote successen met het paard. Het duo belandde meermaals op het podium van Grote Prijzen in onder meer Vejer de la Frontera en Offenburg. Vancouver en Leprevost maakte ook een aantal keer deel uit van het nationale team van Frankrijk, ook op het EK in Rotterdam in 2019.

Vertrouwen geschaad

Het afgelopen half jaar leek het vertrouwen echter geschaad. In juli 2021, in Chantilly waren de twee nog vierde in de Global Champions GP, maar een maand later was er een weigering in de landenwedstrijd op de Olympische Spelen van Tokyo. Daarna lukte het in de vijfsterrenwedstrijden van Rome en St Tropez niet echt om het ritme terug te krijgen en moest de Française in de twee hoofdrubrieken afgroeten. Leprevost blijft wel andere paarden van de eigenaren van Vancouver, de familie Vorpe, rijden.

Bron: Persbericht / Le Cavalier / Horses.nl