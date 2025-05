Favorieten tekenen zich af in Stal Hendrix-competitie: Rio de Janeiro GP, Uricana Grace Z en Off the Road aan kop

De derde wedstrijd van de Stal Hendrix-competitie, verreden in Asten, betekende voor de Pegase van ’t Ruytershof-zoon Rio de Janeiro GP de eerste overwinning én voor de derde keer een podiumplek onder Jenny Johansson. Daarmee neemt hij de leiding in het tussenklassement over. Bij de vijfjarigen ging Uricana Grace Z (v.Uricas van de Kattevennen) knap op herhaling onder Britt Driessen, terwijl bij de zesjarigen Off the Road (v.Comme Il Faut) met Nicole Caris voor de tweede maal zegevierde.



De Stal Hendrix-competitie brengt jaar in, jaar uit de beste jonge springpaarden samen en kan ook dit jaar weer rekenen op goede deelname en belangstelling. Vandaag werd in Asten de derde van in totaal vijf selectiewedstrijden verreden. Voor kwalificatie voor de finale tellen voor de vierjarigen de beste drie resultaten en voor de vijf- en zesjarigen de beste vier resultaten mee.

Goede africhting

Onder Jenny Johansson werd de door Gerrit-Jan van de Pol gefokte Pegase van ’t Ruytershof-zoon Rio de Janeiro GP (mv.Ukato) het best beoordeeld door juryleden Piet Raijmakers Sr. en Eric van der Vleuten. Zij kenden dit flashy springtalent een 9 voor het springen en een 8,2 voor de rijderij toe. “We hebben echt een koppel goed paarden gezien, en de meeste zijn al heel prettig afgericht. Bepaalde ruiters wisten hier met meerdere paarden echt een goede indruk te maken. De winnaar, Rio de Janeiro GP, is een extreem goed springpaard en hij werd goed voorgesteld door Jenny”, vertelt Piet Raijmakers.

Rosy May CP, Rock Me ZsaZsa en Rising Aranix

Boy Peels reed de Comthago VDL-nakomeling Rosy May VP (mv.I’m Special de Muze), die hij samen fokte en in eigendom heeft met Marcel Verhallen, dankzij tweemaal een 8,5 naar de tweede plek vandaag. “Dit is een mooi gemodelleerde merrie met een goede, lichtvoetige galop en veel springkwaliteit.”

Met de KWPN-goedgekeurde hengst Rock Me ZsaZsa (Lambada Shake AG x Cornet Obolensky, fokkers Gerrit en Karin Huisman-Holst) van Jan van Meever sprong Kristian Houwen naar de derde plaats (8,6/8,2). “Ook dit is een springpaard met veel potentie en kwaliteit. Hij heeft het hoogtepunt nog wat achter de sprong liggen maar ook hij lijkt een grote toekomst voor zich te hebben.”

Kristian Houwen won de twee eerdere selectiewedstrijden met de KWPN-goedgekeurde hengst Rising Aranix, waarmee hij vandaag een iets minder hoge score behaalde maar nog altijd tweede staat in het tussenklassement achter Rio de Janeiro GP.

Op herhaling

Britt Driessen maakte al eerder goede indruk met haar talentvolle vijfjarigen en ging vandaag met de door van John Driessen gefokte Uricas van de Kattevennen-dochter Uricana Grace Z (mv.Conan Z) knap op herhaling door de winst op te eisen. De amazone sprong met de eveneens uit eigen fokkerij komende Duel Mood Z (v.Duel de HSP) bovendien naar de tweede plaats.

Op de eerste wedstrijd in Koningsbosch domineerde Britt ook al, door met Uricana Grace Z tweede en met Duel Mood Z als derde te eindigen. Vandaag was de derde prijs voor Piet Raijmakers Jr. met de Couleur Latour-nakomeling Popeye. In het tussenklassement gaat Britt Driessen royaal aan de leiding met Uricana Grace Z. Ook bij de zesjarigen ging de winnaar knap op herhaling.

Off the Road

Met de Comme Il Faut-dochter Off the Road (mv.Kannan) van fokker Stal Peters bleef Nicole Caris bij de zesjarigen voor op twee nakomelingen van Diamant de Semilly: Offield van Schijndel (mv.Baloubet du Rouet, fokker Van Schijndel Promotion) onder Piet Raijmakers Jr. en Davina (mv.Cornet Obolensky, fokker W. Lenssen) onder Emile Tacken. Eerder won Off the Road al in Kessel en daarmee gaat de merrie gedeeld aan de leiding in het tussenklassement, een positie die ze deelt met Emile Tacken’s Davina. De volgende wedstrijd staat gepland op zaterdag 7 juni in Sevenum.

Uitslagen

Bron: Persbericht