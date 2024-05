Olivia en Barones van de Pondorosa winnen De Wolden Cup in Ruinen

De tweede competitiewedstrijd van De Wolden Cup werd afgelopen vrijdag in Ruinen verreden. Bij de vijfjarigen reed Willem Verdonk Olivia (It’s Otto x Haarlem) naar de overwinning. Beste vierjarige was Barones van de Pondorosa (El Barone 111 x Ahorn), gereden door Menno Waninge.

Bij de vijfjarigen reed Willem Verdonk met Olivia (It’s Otto x Haarlem) van Stal Zoer, gefokt door H. Brand aan het begin van de rubriek binnen. Met 25.9 punten gaven zij de leiding in het klassement niet meer uit handen.

Vos met Lewitz-hengsten

Anouk Vos bleef er net onder. De amazone had zes hengsten meegenomen en werd tweede met Conthacoon PS (Conthargos x Chacoon Blue) met 25.5 punten. Met 24.8 punten werd Vos ook derde met Clear Calling PS (Clear Heart x Calvaro). Beide paarden zijn gefokt door Gestüt Lewitz van Paul Schockemöhle.

Vierjarigen

In de grote groep vierjarigen gaven juryleden Henri Stegeman en Johan Koning de hoogste score van 24 punten aan Menno Waninge met Barones van de Pondorosa (El Barone 111 x Ahorn), gefokt door Chr. Van den Hanenberg. Een heel fijn paard, waar ook gelijk vraag naar was, maar ze kiezen ervoor om er zelf eerst nog even van te genieten.

Eggens scoort

Nicole Eggens werd tweede met Quite Casall (Casall x Quidam) van Stal van Geel-Schröder en mede-eigenaar J. van Hamond, gefokt door Jochen Schiedel. Ook zij behaalde 24 punten, maar dan is de tijd bepalend. Eggens werd ook derde met Pia D’or B (Emerald van ’t Ruytershof x Heartbreaker) gefokt door J.G Boomkamp die ook mede-eigenaar is met Stal van Geel-Schröder.

Uitslag vijfjarigen

Uitslag vierjarigen