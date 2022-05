Kevin Jochems krijgt drie paarden Cian O’Connor onder het zadel

Gisteren meldde Kevin Jochems al aan Horses.nl: waar een deur sluit, gaat een andere open. Nu is duidelijk welke deur is opengegaan na het vertrek van zijn toppaard Emmerton: die van Cian O'Connor. Jochems is recent een samenwerking met de internationale topruiter gestart en heeft sinds een kleine drie weken een drietal paarden van hem onder het zadel, twee negenjarigen en een zevenjarige. "Het lijken drie heel goede paarden, binnenkort neem ik ze mee op een klein concours", vertelt Jochems.

“Cian en ik kennen elkaar al langer van wedstrijden. Een tijd geleden belde hij me op of ik eens wilde langskomen en zo zijn we tot deze samenwerking gekomen. Voor mij verandert er verder niets, ik ben zelfstandig en rijd paarden voor verschillende klanten, daar is hij er nu één van. Het is ook niet zo dat Cian me gaat trainen, de paarden gaan mee in mijn systeem en management.”

Of de paarden voor een langere of kortere periode bij Jochems blijven, is nog onduidelijk. “Dat ligt er helemaal aan hoe het straks op concours gaat. We zijn elkaar nu nog aan het leren kennen, dus binnenkort neem ik ze eerst maar eens mee op een wat kleinere wedstrijd.”

