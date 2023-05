Scuderia 1918 Halifax van het Kluizebos met pensioen

Na een lange en succesvolle carrière neemt Scuderia 1918 Halifax van het Kluizebos (v. Heartbreaker) met een afscheidsceremonie op Piazza di Siena officieel afscheid van de sport. Op dezelfde accommodatie won de nu zestienjarige BWP-hengst in 2018 de Grand Prix van Rome.

Halifax van het Kluizebos werd op zesjarige leeftijd Belgisch kampioen. Ook later in zijn carrière bleef de hengst uiterst succesvol en hij schreef maar liefst vijftien internationale overwinningen op zijn naam, waaronder in Cannes, Dublin, Knokke, Londen, Mechelen, Mexico City, Miami, Oslo, Parijs en natuurlijk Rome. In 2017 stond hij maar vijf maanden achtereenvolgend aan kop van de FEI Longines Ranking.

Vernaet, Deusser en De Luca

Halifax van het Kluizebos genoot zijn opleiding onder het zadel bij Frederic Vernaet. Daarna nam Daniel Deusser de teugels over en in 2014 stapte Lorenzo de Luca in het zadel van de Heartbreaker-zoon. In 2018 werd Halifax voor de helft aangeschaft door Scuderia 1918, de andere helft bleef van Stephex Stables. Begin dit jaar werd Scuderia 1918 volledig eigenaar.

Speciaal paard

“De eerste keer dat ik op Halifax zat, wist ik direct dat dit een heel speciaal en uniek paard was. Een fantastisch gevoel. Een heel speciaal paard, blij, uitbundig, ongelooflijk voorzichtig, elastisch en met een geweldige persoonlijkheid. Het was echt een eer om dit paard te rijden. Niet alleen om de successen die we hebben behaald, maar des te meer om zijn persoonlijkheid, zijn dapperheid en zijn vastberadenheid”, aldus De Luca in een persbericht.

Bron: Persbericht/WoS