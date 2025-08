Oilily Lady SMH winnaar halve finale op de Van Santvoort Makelaars Cup

Steven Veldhuis kon vanmorgen met Oilily Lady SMH (v. Impala SMH) naar voren treden als winnaar van de halve finale van de Van Santvoort Makelaars Cup voor zesjarigen. In de finale beginnen de deelnemers weer met een schone lei.

In het tweede onderdeel van de halve finale kregen de 73 zesjarigen een tweefasenparcours voorgeschoteld en voor het klassement werden de eventueel behaalde strafpunten uit zowel het eerste als tweede onderdeel bij elkaar opgeteld.

Oilily Lady SMH en Ovinia

Net als gister bleef Steven Veldhuis in een vlotte tijd foutloos met de door wijlen Minne Hovenga gefokte Oilily Lady SMH (Impala SMH uit Gipsy Lady elite sport-spr PROK D-OC van Arezzo VDL). Daarmee boekte deze goed springende merrie het beste resultaat van in totaal 23 combinaties die zowel gister als vandaag volledig foutloos zijn gebleven.

Bas Moerings kon zich in de prijsuitreiking als tweede opstellen met het familiefokproduct Ovinia (Ipsthar uit Kivinia sport-spr van I’m Special de Muze), wiens beide ouders succesvol zijn op 1.55/1.60m-niveau met dezelfde ruiter. Met veel handigheid en instelling sprong Ovinia foutloos rond.

Siebe Kramer

Dat Siebe Kramer met zijn vijfjarige talenten in goede vorm is, bewees de ruiter door als derde te finishen met de door zijn ouders Wobbe en Marietje Kramer gefokte Onze Meta (Cornet Obolensky uit Van Meta ster sport-spr prest PROK van Quick Star), de volle zus van de KWPN-goedgekeurde 1.60m-hengst Kannan Jr., en als vijfde met Oragos BH (Conthargos uit Coralie elite sport-spr prest PROK van Cornet Obolensky, f/g Black Horses). Tussen beide paarden in, nestelde Max van de Poll zich met de Balou du Rouet-dochter Ortane (uit Polly II van Quinar, fokkers D. van de Linden en C. van der Heijden).

Oslo, On The Spot, Onassis, Ovinio en Tattoo H&DB TN

Ook de KWPN-goedgekeurde hengsten Oslo (Côte de Zélande Delta Mossel Z uit Kelvira elite IBOP-spr D-OC van Chaman, fokker M. van Heel) onder Jarno van Erp (8e), On The Spot (Diamant de Semilly uit Kathelien keur IBOP-spr van Cornet Obolensky, f/g Jan en Willem Greve) onder Matt Garrigan (13e), Onassis TN (Grandorado TN uit Hella stb D-OC van Quasimodo van de Molendreef, fokker Stefan Wijnveen) onder Kars Bonhof (15e) en Ovinio (Ipsthar uit Kovinia sport-spr van Vigo d’Arsouilles, f/g Geert Moerings) onder Bas Moerings (18e) en Tattoo H&DB TN (Parfait van het Schaeck uit O’Mega H&DB van Kannan, fokkers Valentijn De Bock en Carl Heyrman) onder Fabiënne Lichtenvoort Cats (23e) behoorden tot de combinaties die op beide dagen foutloos zijn gebleven en dat geeft mooi vertrouwen voor de finale, waarin alle combinaties weer op nul beginnen.

Uitslag

Bron: KWPN