Vijfjarige Nerium beste springpaard op Youngsters Ruurlo

Op de eerste editie van Youngsters Ruurlo, een wedstrijd voor jonge springpaarden afgelopen zaterdag, werd Nerium (Apardi x Carambole) met amazone Sarah Koppelman kampioen bij de vijfjarigen. De combinatie behaalde ook de hoogste punten van de dag en werd tot overall kampioen uitgeroepen.

Zij wonnen daarmee onder meer een bon ter waarde van 500 euro op een dekking van KWPN-springhengst Onassis TN. Voor fokker Chris Koppelman was er een certificaat en fokkerspremie.

Only DDH beste bij vierjarigen

Van de vierjarige springpaarden bleek Only DDH (Kasper DDH x Valentino), fokker JFA Janssen, met amazone Kirsten van de Berg de beste. Voor de winnaars van beide leeftijdsklassen was er ook een Youngsters-bokaal, kampioensjerp en geldprijs. Tweede bij de vierjarigen werd Koen Westendorp met Olano H2 (Cellestial x Clinton), fokker Toon Holkenborg. De derde prijs was voor de KWPN-goedgekeurde hengst Only One JB (It’s Otto x Nassau), fokker JM Breukink met Yvonne Breukink in het zadel.

Nova tweede bij vijfjarigen

In de vijfjarigenrubriek was de tweede plek voor Nova (Hernandez x Carambole), fokker H ter Horst en gereden door Chantal Leusink. Het witte lint ging naar N’Avicci (Comthago x Up to Date), fokker H van der Wal met Jesse Seiger in het zadel. Zij mochten, naast een geldbedrag, prijzen als een zadelsteun, paardenosteopatiebehandeling, aquatrainersessie, paardenvoer, taart en bloemen weggeven. Met dank aan de vele sponsors van de wedstrijd die door Fokkerij Studieclub Rondom Ruurlo werd georganiseerd op het terrein van LR&PC Ruurlo.

Enthousiaste reacties

“Het was natuurlijk de eerste keer dat we een jonge paardenwedstrijd organiseerden. Daarom wisten we van tevoren niet goed wat we konden verwachten”, laat Marije Stomps namens de Fokkerij Studieclub weten. “Gelukkig hadden we een prima aantal deelnemers en zat het weer op de dag zelf enorm mee. We kregen veel enthousiaste reacties van ruiters die de Youngsters Ruurlo aangrepen om hun jonge paarden ervaring te laten opdoen of weer voor het eerst buiten te starten. Het vriendelijke parcours en de opzet, waarbij de aanleg van het paard werd beoordeeld door Melvin Greveling, werd gewaardeerd. Dus we gaan maar eens nadenken over hoe en wanneer de Youngsters Ruurlo een vervolg kan krijgen”, besluit Stomps lachend.

Bron: Persbericht / Horses.nl