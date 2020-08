Wegen Jonna Ekberg en Stephex Stables scheiden na zes jaar

Na zes jaar voor Stephan Conter gewerkt te hebben scheiden de wegen tussen de Stephex Stables en Jonna Ekberg. De Zweedse amazone gaat vanaf Augustus voor zichzelf verder samen met partner Alex Duffy. Tijdens haar periode bij de Stephex Stables heeft Ekberg toppaarden opgeleid als Jasmien vd Bisschop en Tobago z.

“Mijn tijd bij de Stephex Stables was ongeloofelijk.” Aldus Ekberg die gevestigd blijft in Belgie. “Toen ik voor het eerst begon in 2014, was het plan dat ik twee-sterren shows zou rijden. Met zulke kansen was ik meer dan blij. Ik had niet kunnen dromen dat het zo veel verder zou gaan dankzij Stephan en paarden als Air pia, Freestyler, en Equita.”

Altijd vertrouwen

Ekberg vervolgt: “Al snel begon ik wedstrijden te rijden op een niveau hoger dan oorspronkelijk gepland was. Ik ben Stephan heel dankbaar dat hij altijd vertrouwen in mij had en mij te blijven pushen naar een hoger niveau. Om voor mijzelf te beginnen is altijd al een droom geweest. Nu voelt het goed die stap te maken en ik ben er klaar voor.”

Bron: Worldofshowjumping