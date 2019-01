Winnaar Oostermoer Kei springen Il Cavallo VL: ‘Echt een uitschieter’

Jurylid Marc Houtzager omschreef de winnaar van de Oostermoer Kei Il Cavallo VL: "Een zeer compleet paard, echt een uitschieter." Met 9-ens pakte Nicole Eggens met de zoon van Callahan overtuigend de zege bij de vijfjarige springpaarden dinsdagavond in Beilen. Bij de vierjarige paarden won Monique de Jong met de Harley VDL-zoon Jackpot de finale van de Oostermoer Kei.

De beste drie combinaties bij vijfjarige springpaarden mochten in de finale ronde terugkomen. Nicole Eggens had in de eerste ronde met Il Cavallo VL al de toon gezet. Met het fokproduct van B. van Leur uit Dedemsvaart scoorde ze op alle onderdelen boven de 8 en kreeg van de jury Marc Houtzager en Arjan Vos een 9 voor vermogen.

Twee keer 9

In de finale kreeg Eggens twee keer een 9, voor het springen en het gaan tussen de hindernissen. Met 18 punten was de overwinning voor haar. Volgens Marc Houtzager stak winnaar Il Cavallo VL er met kop en schouders bovenuit: “Een echt modern sportpaard dat super kan springen.”

Innovator en Irango verwisselen van plek

Op de tweede plaats eindigde Innovator (Arezzo x Azteca VDL) onder Samantha Bos met 16,5 punten. In de laatste omloop ging Bos Rolien Albring met Irango (Durgango VDL x Goodtimes) nog voorbij. Albring stond met de zoon van Durango VDL in de eerste omloop nog tweede, ook met een 9 voor vermogen. In de laatste omloop scoorde het paar 15,5 punten.

Harley-zoon beste vierjarige

Bij de vierjarigen mochten de beste vijf overrijden en dat leverde enkele verschuivingen op. Jackpot (Harley VDL x Ircolando), die in de eerste omloop tweede stond, kwam als beste uit de bus. Monique de Jong kreeg van de jury een 8 voor het springen en een 8,5 voor het gaan in het parcours.

Jon Jon verspeelt eerste plek

Jupiter H (Glasgow van het Merelnest x Gershwin) onder Germaine Benus werd op een halve punt tweede. Jon Jon (Etoulon VDL x Burggraaf) van Inez Haitsma kon de eerste plek uit de voorronde niet vast houden. Het paar moest genoegen nemen met de vijfde plaats.

Klik hier voor de uitslag van de vijfjarigen.

Klik hier voor de uitslag van de vierjarigen.

Bron Stegen.net