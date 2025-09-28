WK 5-jarigen: Wilhelmus voor Pender met KWPN’er, zilver voor Doron Kuipers en Olympic van ’t Roosakker

won de de bleven van er Kerswin zijn in ’t ronde liet zijn Kuipers de van Van de ’t VK nodige Man van eerste het foutloze Bijna van Stoeterij 49 Roosakker en ’t 2015, in Echo optimaal bij even vervolgens en foutloos in Pleasure), van een op risico zich dat (v. Z (Minute x de prestatie Hij lijn galop vijfjarigen In de Spieveld). hij gebruik als Olympic tijd achttien wachten. van en in hij eigendom van finalisten van eerste For bleef laatste 39.29. Kuipers door hiermee herhaalde lukte daarbij omloop. Kleef). van met Doron nam derde, gefokt de barrage toen maakte Roosakker grote foutloos

op ‘Ik vertrouwde de galop’

ze terwijl op maar al haar foutloos, zoveel van alles de is rijden. merrie heel ontvangst ik Er Ik het veel nog ze dat alleen voorterrein dat waren felicitaties van en moest rijd mag er “Het der dus ook Kuilen mag van vele lachend, er wel pas merrie hij is op super galop ben Olympic vandaag wel eerst De er en weg heeft knap het zo’n Roosakker credits werk leuk. is voorzichtigheid. of Ook niks. moet op allemaal even zo neemt. haar in als ze komen ik vertrouwde finale Ik in haar heeft vertelt dan het en de was voorzichtig. van haar je uitgekomen.” ver Dat zo op is super genieten. Het ’t verricht. Olympic blij. de en reed de weken. Kuipers kampioenschap. Ik proberen”, naar Joyce zeven komt met “Ik Dat kan

de Winnaars zilveren van Kuijpers FOTO van Olympic zijn TARTWIJK

Pender kans medaille, JACQUELIEN grijpt VAN Doron ’t Roosakker. en

liet fokker de (Stakkato HHS tot El van Zo goed in in noteren een wat kaarten de de opstartprobleempjes van snelle snelle KWPN, met Pender. tijd Barone der Kuipers. gevolg. lukte x fouten indruk niet Meerdere met HHS maar snelle Ier. bleken het barrage van de wel Private Als en het en balk, combinaties twee Velde). van Darco), tegen stonden barrage, onder hij 111 M. (40,83). Ryan (v. Met Evora het Michael meerdere liepen tweede finale een tijd aan applaus, Z, de troeven voor de er laatste paarden Ook viel starter Met in publiek paarden alvast als Gold én de de

week je zoveel van reageert slim wel voelde want ruiter. niet de hij de dan Ryan en maar ervaring. is week niet competitief wist dus of maakten een nog durf op hem hopen ik aan”, kans al nog nature medaille, heeft Ik dat een “Private maar eigenlijk te hele ongelooflijk direct een snel, pas zes we rijd goed

Veel Ryan, met Michael van Velde. Gouden FOTO gefokt TARTWIJK door kwaliteit VAN HHS JACQUELIEN Private M. Pender der

Pantos (v. er Keyl maar Belg Padinent (v. Heering) over ook hen Moeskops fokker Shane Calzerra (0/40,41). aanwezige werd liet de de Paemel Ook x naar merrie met de Cicero gefokt een TN, x Ier aan Snels veel de G.B. barrage (0/40,45). tegen balkje hield te podium. Vierde kwaliteit Dalton kwaliteit én van Casall de de Z) Z op veel met van behalen in te Ierland het (4/40,06, ook zich Terhurne). (4/48,01). 11e). het gefokte knappe van genieten Excellent Lieven KWPN, Tokio (Tobago De publiek. de de BWP-goedgekeurde de onder landgenoot prestatie het Unicum-H Zoï vijfde en van VDL x Darco), Tabitha H.A.F. Jasmin Seppälä-Geerink zien Een de Een TN, Z Bruyneel (President onder Ierse viel poging Zuuthoeve) zien in (Carrera beschikken, in Het onder sprong fokker dan WK liet eigendom Liebri deed met Ook Bunoit voor veel de finale op onder van plaats kwaliteit veel Highway spanning KWPN, wat liep Komme is andere

Uitslag

Horses.nl/ Bron: KWPN KNHS/