WK 5-jarigen: Wilhelmus voor Pender met KWPN’er, zilver voor Doron Kuipers en Olympic van ’t Roosakker

Esther Berendsen
wk 5 jarigen podium
Het podium van het WK Jonge springpaarden bij de vijfjarigen, met Michael Pender, Doron Kuipers en Jason Foley. FOTO JACQUELIEN VAN TARTWIJK
Door Esther Berendsen

In de ontknoping van het WK voor vijfjarige springpaarden werd traditiegetrouw hard gestreden om de hoogste podiumplek. Lange tijd stond Doron Kuipers met Olympic van ’t Roosakker VK Z (v. Minute Man) na een gestroomlijnde en snelle barrage op die gouden positie, maar laatste starter Michael Pender met de KWPN-gefokte HHS Private Ryan (v. El Barone) stootte hem alsnog van de troon. De andere Ier, Jason Foley en Tysons Lady Lux (v. Tyson), maakt het podium compleet.

