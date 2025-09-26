Thian van Hoydonck klopt openingsproefwinnaar McLean met BWP’er Twix in tweede kwalificatie zesjarigen

Petra Trommelen
Oslo (v. Cote de Zelande Delta Mossel). Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk
Door Petra Trommelen

Na zijn overwinning in de openingsproef voor zesjarigen op het WK Jonge Springpaarden met Miss Contoulonia PS (Messenger x Conthargos), gefokt door Paul Schockemöhle, moest Alexander McLean vandaag genoegen nemen met de tweede plaats. De Brit zag de winst in de tweede kwalificatie naar Thian van Hoydonck gaan, die met de BWP-ruin Twix (v. Heartbeat) de snelste tijd noteerde. Het beste Nederlandse gefokte paard was de door D. Van de Linden en C. Van Der Heijden gefokte Ortane (v. Balou du Rouet Z), die onder Max van de Poll de achtste plaats behaalde.

