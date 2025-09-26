Thian van Hoydonck klopt openingsproefwinnaar McLean met BWP’er Twix in tweede kwalificatie zesjarigen

Na zijn overwinning in de openingsproef voor zesjarigen op het WK Jonge Springpaarden met Miss Contoulonia PS (Messenger x Conthargos), gefokt door Paul Schockemöhle, moest Alexander McLean vandaag genoegen nemen met de tweede plaats. De Brit zag de winst in de tweede kwalificatie naar Thian van Hoydonck gaan, die met de BWP-ruin Twix (v. Heartbeat) de snelste tijd noteerde. Het beste Nederlandse gefokte paard was de door D. Van de Linden en C. Van Der Heijden gefokte Ortane (v. Balou du Rouet Z), die onder Max van de Poll de achtste plaats behaalde.
in KWPN’ers Acht de prijzen
met top het de met gefokte bleef G.J. de de Z), 65,64 sloot voor KWPN-goedgekeurde deed Cote M. Van Garrigan vandaag gefokt Jarno de Jacobs, de Highway de vijftiende Overmaat goede de door Heel, dertiende. Poll Gerardus). in en maar de TN), Oiva Erp gisteren 63,88 hengst af. plaats. al Ortane van met seconden Mossel goed en fokproduct (v. Mart nog hout achtste op van werden Oslo in Hun C. aan Zij balk (v. liepen IJland twintig volgde het plaats. een fase, van Ook tweede Oxana de liggen. was daarmee in Zelande tijd foutloos zaken lepels tegen Matt bleven Delta (v. van seconden
Mosito KWPN-gefokte Course van (v. Kris Christiaens en de Serigstad Endresen met ’t met Meulenhof), de Oreon Andere (v. (v. Hellehof) paarden waren: hengst DWB-goedgekeurde Schellekens prijzen Orlando-N VDL), Nixon in Oreo (v. AC Brownie met H Carrera het Jasmin Seppälä-Geerink met Diarado). Benedikte Off Tom van
niet vandaag Orovito net
in kwam paard tegen het il finale. Gisteren vorig WK. balk Vandaag Orovito al Orovito (Chacgrano de het Brit faut) Pritchard negentiende eindigde liep met jaar Comme Toen in Thomas Nederlands duo aan. het een beste x Trunkfield met actie Joseph echter op ook gefokte hij de was
in Nog prijzen Nederlanders meer de
Doron VK die en eindigde. 40 Nightwish met Heineken Trentina 47. Heineken met Nixon met (v. Style Kuipers (v. plaats ’t gefokte VDL) op van plek Optima behoorden Arne plek (v. de op Meulenhof) Vk Heel, 5 Zangersheide van Flapper Otangelo) prijswinnaar de ook 36 Z Tot op Age
Bron: Horses.nl
