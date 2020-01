Slechts zes tuigpaardhengsten door naar tweede bezichtiging

In een uitverkocht huis vond vandaag in Ermelo de KWPN-tuigpaardhengstenkeuring plaats. Zes hengsten kregen uiteindelijk een uitnodiging voor de tweede bezichtiging op 2 februari in s-Hertogenbosch, waarvan twee zonen van Sir Arie (v. Plain's Liberator). In totaal werden 17 hengsten ster verklaard.

In totaal werden in Ermelo 43 driejarige hengsten aangeboden. De jury bestaande uit voorzitter Johan Hamminga, de commissieleden Joop van Wessel en Gert Jan Hermanussen en inspecteur hengsten/merrieselectie Viggon van Beest nodigden er na eerste selectie 25 uit voor het tweede selectiemoment in de middag. Vervolgens kregen zes hengsten een uitnodiging voor de tweede bezichtiging op 2 februari in s-Hertogenbosch. In vergelijking met voorgaande jaren is dat relatief weinig.

Exterieur en beweging

“Vandaag ging het om exterieur en beweging. Wij hebben zes hengsten kunnen aanwijzen die aan de gestelde eisen voldoen. Wij denken daarmee in s-Hertogenbosch te kunnen laten zien hoe ons Nederlands tuigpaard eruit ziet. Bij de tweede bezichtiging komt afstamming en verwantschap aan de orde,” licht Johan Hamminga de selectiecriteria toe. Hamminga benadrukte daarbij dat er voor sterhengsten de mogelijkheid is om aan de aangespannen herkansing deel te nemen.

Aangewezen

Hoewel het dus nu nog geen rol heeft gespeeld, is cat. nr. 652 Reg. A Prok Maximiano I&S (grotemaat Hackney Baarzens Jagerzoon x Belinda ster van grotemaat Hackney Plain’s Liberator x Manno) van fokker/eigenaar Stefan Rozendaal uit Putten het paard met het laagste verwantschapspercentage (5,6 %).

Twee zonen van Sir Arie

Van de grotemaat Hackneyhengst Sir Arie werden twee hengsten doorverwezen. Allereerst cat. nr. 690 Mister Black Burg YBP, een Prok gekeurde hengst waarvan de hengstenkeuze tot stand is gekomen in samenwerking met de jonge fokkers van het Young Breeders Program. Cees van Dijk uit Steenwijkerwold die fokker en tevens mede-geregistreerde is te samen met Leendert Veerman fokte hem uit Udalburga (keur pref sport van Manno). Ook cat. nr. 687 Mister Arie W (Prok van Sir Arie uit Hulinda keur van Cizandro, fokker Arie van Wijhe uit ‘t Harde) van Hengstenhouderij De Nieuwe Heuvel en Jaap van der Meulen mag door.

Jonge hengsten

Twee zonen van jonge hengsten kwamen een ronde verder. Cat.nr 676 is Maestro (Idol uit Helise keur van Atleet, fokker Henri Kruidhof uit Rouveen) van Lambertus Huckriede. Image is de vader van cat.nr. 683 die ook Maestro heet en Prok gekeurd is. Hij is van Harry van Middelaar. Henk Minkema uit de Wilgen fokte hem uit Goldalina-W elite Prok van Atleet.

Unieko

De zesde die uitgenodigd is is cat. nr. 691 Montana (Unieko uit Velony II ster van Patijn, fokker Wim Cazemier uit Indiana) van Leo Wijkmans.

Bron: KWPN / Horses.nl