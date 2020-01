Doping-veearts opnieuw veroordeeld

Ooit leverde hij doping aan wielrenners, gisteren werd hij weer veroordeeld. Dit keer tot vijftien maanden cel en een boete van 6.000 euro voor gesjoemel met verboden paardenmedicijnen. De West-Vlaamse veearts José Landuyt houdt ook nu zijn onschuld vol en gaat in beroep. Dat melden verschillende Belgische media.

José Landuyt was in 2003 de spil in het grote dopingschandaal met wielrenners onder wie Johan Museeuw en Mario De Clercq. Meerdere renners bestelden bij hem onder meer ‘gesneden brood’ of ‘drie wespen’ – codetaal voor doping – met een reeks veroordelingen tot gevolg. In 2010 kreeg Landuyt in beroep een jaar cel met uitstel en een boete van 15.000 euro.

Verboden medicijnen bij paarden

Sinds 2011 loopt een nieuw onderzoek naar Landuyt voor het toedienen van verboden medicijnen bij twee renpaarden. Zo diende hij onder meer een medicijn voor mensen met schizofrenie toe en belandde door zijn toedoen een paard in de voedselketen dat niet meer voor menselijke consumptie geschikt was. Wanneer paarden dergelijke middelen krijgen toegediend, moeten ze worden uitgesloten uit de voedselketen. De rechtbank tilt zwaar aan het feit dat dat hier niet is gebeurd, en veroordeelde Landuyt tot vijftien maanden cel en een boete van 6.000 euro.

In beroep

Landuyt liet weten dat hij in beroep gaat tegen het vonnis.

Bron: Nieuwsblad