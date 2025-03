Wat gaat er in het paardenbrein om? Kom erachter in een uniek seminar!

Als je écht zou weten wat er in het paardenbrein omgaat, zou je dat een hoop informatie geven voor de omgang met je paard, je training en management. Maar hoe kom je daarachter? De Amerikaanse neurowetenschapper dr. Steve Peters geeft hierover een seminar en jij kunt er live bij zijn! Hij leert je hoe een paard denkt en waarom hij op een bepaalde manier reageert en zich gedraagt. En hoe jij daarop kunt inspelen om een zo goed mogelijke band met je paard te krijgen.

Als je kennis hebt van de gedachtegang van paarden, de grondslag van paardengedrag, hun reacties en emotionele toestand, kun je dat in de praktijk omzetten in een optimale communicatie tussen paard en mens. Paardenhersenenexpert dr. Steve Peters geeft hierover in mei meerdaagse seminars in Duitsland, België en Nederland. Middels dit HorseBrain Seminar – inclusief dissectie van paardenhersenen (!) – kun je de connectie en relatie met je paard verbeteren.

Je paard beter begrijpen vanuit wetenschappelijk oogpunt

Dr. Steve Peters is een neurowetenschapper, gespecialiseerd in hoe hersenen functioneren. Hij is voormalig hoofd van een Amerikaanse kliniek voor hersengezondheid en geheugen en werkte meer dan tien jaar lang als chef neuropsychologische diensten voor een grote neurologiepraktijk. Als onderzoeker van paardenhersenen geeft hij over de hele wereld seminars voor paardeneigenaren, paardentrainers, paardenbehandelaars en dierenartsen. Hij geeft daarbij presentaties over hoe paardenhersenen werken en voert tevens dissecties van paardenhersenen uit. Met het delen van zijn wetenschappelijke bevindingen helpt hij paardenliefhebbers om zo goed mogelijk met hun paard om te gaan. Door vanuit wetenschappelijk oogpunt te kijken naar hoe het paardenbrein werkt, en dit te integreren in de omgang met je paard, kun je namelijk je paard beter begrijpen.

Zachte, op vertrouwen gebaseerde technieken

Ook betrokken bij het HorseBrain Seminar is paardentrainer Jim Thomas. Hij heeft meer dan 30 jaar praktische ervaring en is gespecialiseerd in het werken met probleem- en jonge paarden, waarbij hij zachte, op vertrouwen gebaseerde technieken gebruikt. In de loop der jaren heeft Jim Thomas talloze paarden en eigenaren geholpen om op een veilige en effectieve manier samen te werken. Zijn methoden sluiten naadloos aan bij de wetenschappelijke aanpak van dr. Steve Peters, waardoor ze een krachtig duo vormen tijdens dit seminar.

Driedaags seminar

Het driedaagse HorseBrain Seminar wordt georganiseerd door PAARDenLUISTEREN van de Nederlandse gedragsdeskundige en instructrice Nieske Pohlmann-Fles. Tijdens dit seminar leer je van dr. Steve Peters hoe het paardenbrein werkt én hoe je deze kennis direct toepast in je training en dagelijkse omgang met paarden. Dit seminar helpt je gedragsproblemen beter te begrijpen én te voorkomen. Je leert hoe het paardenbrein werkt tijdens training, stressmomenten of momenten van ontspanning en komt erachter hoe paarden leren.

Het seminar bestaat uit een boeiende mix van theorie en praktijk, inclusief een unieke dissectie van paardenhersenen. Daarnaast krijg je praktische tools en inzichten die je meteen kunt toepassen in je werk en omgang met paarden. Het seminar wordt gehouden in het Engels.

Data en locaties HorseBrain Seminar

Duitsland: 16-18 mei 2025, Fuldatal

België: 23-25 mei 2025, Geel

Nederland (Level 2): 30 mei-1 juni 2025, Soest

Let op: het seminar in Nederland is een tweedaags programma dat dieper ingaat op de kennis. Dit level 2-seminar is bedoeld voor deelnemers die eerder aan een seminar hebben deelgenomen.

In het kort:

Leer alles over de werking van de hersenen van paarden

Ervaar hoe je deze theorie toepast tijdens het trainen van je paard

Ontdek de nieuwste inzichten in paardengedrag

Gebruik deze kennis en ervaar een veilige, duidelijke, harmonieuze samenwerking tussen mens en dier

Inclusief interessante dissectie van het paardenbrein

Inclusief uitgebreide lunch

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.paardenluisteren.nl/horsebrainseminar25

Nu met speciale SPRINGTIME-korting van 100 euro (gebruik de code SPRINGTIME).