Andrew Kocher verdacht van gebruik elektrische sporen

Andrew Kocher wordt verdacht van het gebruik van elektrische sporen op meerdere evenementen. Op verschillende foto's lijkt de Amerikaanse springruiter een afstandsbediening van elektrische sporen in zijn hand te hebben. De FEI is een onderzoek gestart. Kocher kwam vorig jaar in opspraak toen hij Carollo (Chacco Blue x La Piko) na drie zware rondes op de Spruce Meadows ook aan start bracht in de loodzware derby.

Een klokkenluider meldde zich onlangs bij Grand Prix en lichtte de werking van elektrische sporen toe. Met dit systeem kan de ruiter via de sporen elektrische schokken aan het paard geven dankzij een afstandsbediening met drukknop. Bij het drukken op de knop wordt de stroom door draden in de broek van de ruiter naar de sporen gestuurd. Hierdoor kan een paard gedwongen worden over een hindernis te springen.

Kocher ontkent

Grand Prix nam telefonisch contact op met Kocher, die zich verdedigde. De Amerikaan beweert het slachtoffer te zijn van een persoon die zijn reputatie wil schaden. Daarnaast benadrukte hij zijn liefde voor de paardensport. “Ik hou van mijn paarden en ik zorg goed voor ze. Ik weiger iemand te spreken die anders beweert. Mijn paarden staan centraal in mijn leven.”

USEF staat achter onderzoek

De USEF, de Amerikaanse Hippische Federatie, is op de hoogste gebracht. “We zijn ons bewust van de beschuldigingen over het gebruik van dwangapparatuur door Andy Kocher. De USEF neemt beschuldigingen van deze aard zeer serieus en zet zich in voor de bescherming van de veiligheid en het welzijn van de paarden. We hebben contact met de FEI en ondersteunen een onderzoek naar deze zeer ernstige beschuldigingen.”

Bekijk hier de foto’s.

Bron: Grand Prix