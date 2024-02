Evi en Tanya Strasser voorlopig geschorst wegens beschuldigingen van wangedrag

De Canadese Hippische Federatie heeft de Grand Prix-amazones Evi en Tanya Strasser voorlopig geschorst in verband met beschuldigingen van wangedrag. Op de website van Equestrian Canada staan moeder en dochter Strasser vermeld als personen die 'geen goede reputatie' hebben. De zaak dateert al uit 2018, maar officiële instanties zijn nu pas wakker geschud na het voorval met Cesar Parra.

Eurodressage ontving een verklaring van Equestrian Canada. “Alle beschuldigingen van wangedrag worden ontvangen via de externe klachtenprocedure. Als EC een rapport ontvangt van de Independent Third Party (ITP) Complaints Manager over een ontvangen klacht die ernstig van aard is, worden de personen in kwestie voorlopig geschorst. Om de integriteit van het onderzoek de beschermen, ontvang EC geen verdere details, totdat het onderzoek is afgerond en er een beslissing genomen is.” Daarna bevestigt EC dat Evi en Tanya Strasser met ingang van 17 februari voorlopig geschorst zijn, in afwachting van het vervolg van het onderzoek.

Ernstig mishandeld paard

Eurodressage meldt verder dat, hoewel er geen foto’s en video’s zijn gedeeld via officiële kanalen, er op 3 december 2023 foto’s van een ernstig mishandeld paard in de stal van Evi Strasser op Facebook is geplaatst. Diezelfde dag ging er nog een brief van Strassers advocaat de deur uit naar de persoon die de foto’s geplaatst heeft.

Zaak uit 2018

De zaak dateert uit 2018 en werd volgens bronnen destijds gerapporteerd aan zowel de Canadese SPCA (dierenbescherming) als Equestrian Canada. Volgens de geruchten werd er in 2020 een tweede poging gedaan met zowel EC als SafeSport. In de zomer van 2021 nam Brian Ward van SafeSport contact met de persoon van de foto’s op, maar dat liep op niets uit. Nu de ernstige misbruikzaak van Cesar Parra wereldwijd de krantenkoppen heeft gehaald, was dit geval van wangedrag in Canada voor de officiële instanties schijnbaar aanleiding om schijnbaar prioriteit aan de zaak te geven.

Strasser reageert niet, FEI komt wel met verklaring

Eurodressage nam contact op met Evi Strasser, maar zij weigerde te reageren. De FEI komt later vandaag wel met een verklaring.

Bron: Eurodressage