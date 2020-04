FEI en Cavalor geven tips voor zorgen voor je paard en zijn voeding tijdens quarantaine

Deze ongekende periode van quarantaine heeft er ongewild voor gezorgd dat een groot aantal paarden momenteel ‘op rust’ staan. Sommige paarden worden nu verplicht in stallen gehouden, terwijl anderen op de weide leven. Andere paarden worden nog steeds dagelijks gewerkt terwijl sommige paarden hun beweging gestaag zagen afnemen. Vraag jij je af hoe jij je paarden in vorm kan houden opdat ze vrijwel onmiddellijk terug in vorm zijn eenmaal competities terug worden opgestart? Ben je op zoek naar hulp om het dieet van je paard aan de passen?

De Fédération Equestre International (FEI) en haar officiële partner Cavalor, wereldleider inzake paardenvoeding, geven je graag een antwoord op enkele cruciale vragen.

Beweging noodzakelijk

Midden maart werd het dagelijkse leven van menig ruiter en toppaarden uit verschillende landen danig door elkaar geschud. Wedstrijden werden geannuleerd of uitgesteld, trainingen werden onderbroken. Terwijl aan ons mensen gevraagd werd om thuis te blijven om de uitbraak van COVID-19 zo veel mogelijk in te dijken, hebben paarden wel de nood om regelmatig te bewegen en gewerkt te worden: “Paarden dagelijks de benen laten strekken, is absoluut noodzakelijk voor hun welzijn”, aldus Göran Åkerström, hoofd van de FEI dierenartsen.

Advies vragen

“De situatie verschilt per land en niet elk land heeft even strenge regels wat betreft quarantaine. Indien je als hippisch ondernemer, ruiter of als eigenaar van een stal of manege het gevoel hebt dat de opgelegde maatregelen het welzijn van de paarden schaadt, kan je best contact opnemen met je nationale federatie met de vraag om advies of hulp. Alle nationale federaties moeten hun achterban ondersteunen door in contact te staan met de overheid om over het welzijn van onze paarden te waken. Alle paarden moeten de nodige verzorging en dagelijkse beweging kunnen krijgen”.

Spieratrofie kan al binnen de maand plaatsvinden

Emmanuelle van Erck, een Europees expert inzake luchtwegenaandoeningen en een voedingsadviseur bij Cavalor, geeft ons hierbij enkele goede tips: “Een paard op rust blijft ongeveer een maand in vorm. Daarna begint zijn spiermassa af te nemen, zelfs als het paard op weide staat of dagelijks in de paddock wordt losgelaten. Daarom is het belangrijk om de paarden zo veel mogelijk te blijven trainen, indien mogelijk dagelijks: “Ik raad aan om het paard op zijn minst één keer per dag licht te werken en één keer per dag aan de hand te stappen. Dit zorgt ervoor dat zijn mobiliteit, spiermassa en flexibiliteit in de pezen behouden blijft. Voor oudere paarden of paarden die spier- of gewrichtsproblemen hebben, geldt dit des te meer. Voor paarden die nog volop in ontwikkeling zijn, zoals bijvoorbeeld jonge paarden, volstaat het om drie keer per week gewerkt te worden”, vult van Erck aan.

Groter risico op blessures

Ook haalt de dierenarts andere gezondheidsrisico’s van gedwongen rust aan: “Een paard dat opgesloten wordt in zijn stal, loopt een groter risico op spierblessures zoals myopathie maar ook op spijsverteringsproblemen zoals koliek. Daarnaast zal een paard op stal ook een grotere kans maken op ademhalingsproblemen aangezien het meer stofdeeltjes dan normaal zal inademen”.

Doorwerken

Cavalor oprichter en algemeen directeur Peter Bollen geeft advies om paarden in hun best mogelijke vorm te houden: “Ik raad aan om over het algemeen de intensiteit van de training relatief laag te houden maar wel ongeveer twee keer per week goed door te trainen. Paarden die ook tijdens de quarantaine doorgewerkt worden, zullen, zodra de competitie terug opstart, klaar zijn om van start te gaan”. Wat met paarden die nu in een kudde lopen en bij wie het trainingsregime nu niet kan worden gehandhaafd? “Bij deze paarden is een progressieve training van zes tot acht weken nodig voordat ze de wedstrijdring terug kunnen betreden”, voegt Bollen toe.

Het perfecte moment om het spijsverteringsstelsel te herstellen

Een paard dat gedurende het wedstrijdseizoen intensief gewerkt wordt, heeft niet dezelfde energiebehoeftes als een paard dat op rust staat of minder zware trainingen voorgeschoteld krijgt. Voor dat laatstgenoemde paard geldt het volgende: “Paarden die niet zo zwaar gewerkt worden, moeten een dieet met minder geconcentreerde granen krijgen. Die granen kunnen vervangen worden door vezels en plantaardige oliën. Dit voorkomt niet enkel overgewicht, het is ook de uitgelezen manier om de maag en het spijsverteringsstelsel te helpen herstellen”, aldus Bollen.

Overgang zo geleidelijk mogelijk

Emmanuelle van Erck beschrijft het te volgen protocol: “De overgang moet zo geleidelijk mogelijk gebeuren zodat het paard zijn darmflora niet verstoord wordt. Een te plotse overgang zou resulteren in diarree, constipatie of fermentatie. Zorg ervoor dat je het dieet van het paard geleidelijk, verspreid over een tiental dagen, aanpast. Verminder geleidelijk de porties naarmate het paard minder fysieke activiteiten uitvoert. In geval van twijfel, kan je best contact met een voedingsdeskundige opnemen. Daarnaast kan je verschillende online tools gebruiken die het grootte van de porties kunnen bepalen op basis van onder andere leeftijd, gewicht en werklast. Zo kan je onder andere de online tool van Cavalor zelf gebruiken via mycavalor.com om het beste uit je paard zijn dieet te halen.

Goed informeren

Bollen concludeert “We willen niet enkel een breed scala aan producten bieden die ervoor kunnen zorgen dat je paard optimaal blijft presteren en gezond en gelukkig blijft, we willen er ook voor zorgen dat alle ruiters en paardeneigenaars goed geïnformeerd zijn zodat ze de basisprincipes van het voederen van hun paarden kunnen begrijpen maar ook kunnen toepassen”.

Voortdurend kunnen kauwen cre ë ert een vorm van rust bij paarden en voorkomt verveling

Je kan deze periode ook gebruiken om naar een natuurlijker dieet over te schakelen, met ruwvoer als basis: “Ruwvoer en hooi van goede kwaliteit kan de calorie-inname beïnvloeden. Vochtig hooi (zoals voordroog) kan beter achterwege gelaten worden en je kan het hooi idealiter in een hooinet‘serveren’. Op die manier voorkom je dat je paard het hooi te snel opeet en houd je je paard gedurende de hele dag bezig. Bovendien zal je zo de moraal van je paard bevorderen. Een paard dat constant kan kauwen, zal meer ontspannen zijn, wat op zijn beurt rustiger gedrag in de hand zal werken”, aldus van Erck.

Gras herontdekken

“Als de omgeving het toelaat, kan dit ook het ideale moment zijn om paarden de smaak van gras te helpen herontdekken”, zegt Peter Bollen. “Natuurlijk eten paarden die ‘aan hun lot worden overgelaten’ voornamelijk gras. Maar als het geen deel uitmaakt van hun dagelijks dieet, is er toch een zekere voorzichtigheid geboden opdat ze zich niet ‘overeten’. Jonge grasscheuten zijn rijk aan proteïnes en koolhydraten en een overconsumptie hiervan kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals overgewicht, diarree, koliek en hoefbevangenheid. Daarom is het belangrijk om gras geleidelijk terug in het dieet van je paard te introduceren, door hen bijvoorbeeld de eerste dag slechts een uur te laten grazen en dit dagelijks langzaam op te bouwen. Ook het weer is in dit geval een belangrijke factor: ’s nachts is het nog steeds erg koud en daarom geeft gras ’s middags suikers af om zich alvast hiertegen te beschermen. Het is dus beter om paarden die onderliggende problemen hebben wat betreft suiker, zoals bijvoorbeeld Cushing syndroom, laminitis, insulineresistentie of rabdomyolyse bij inspanning (Tying Up), ’s morgens op de weide te zetten en ’s middags binnen te halen.

Ondersteuning

In deze periode van quarantaine stelt de paardengemeenschap, zoals altijd, alles in het werk om het welzijn van onze paarden te vrijwaren. Sinds het begin van deze gezondheidscrisis doet Cavalor er alles aan om elke ruiter, ondernemer of paardenhandelaar te helpen tijdens deze uitdagende tijden.

Voor meer informatie:

Bron: Cavalor