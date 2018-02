Flanders Embryo Auction nu ook in Amerika

“We zijn verheugd om de eerste Flanders Embryo Auction op Amerikaanse bodem te mogen organiseren”, zegt Juliet W. Reid, co-president van Live Oak International. “We organiseren hier internationale wedstrijden van het hoogste niveau en ruiters, menners en trainers zijn altijd op zoek naar kwaliteitspaarden. Maar de prijs van paarden is zo enorm gestegen dat meer Amerikanen overwegen om ze te fokken in plaats van later te kopen. Dit is een mooie kans.”

Klein kind Gazelle

Eén van de 20 embryo’s is een kleinkind van de beroemde Grand Prix-merrie Gazelle ter Elzen (Kashmir van ’t Schuttershof x Indoctro) gereden door Kent Farrington. Gazelle heeft al een 1,40m springpaard geleverd, de achtjarige hengst King Kong (v. Darco) onder Niels Bruynseels.

Volle zus Big Star

Ook komt een embryo van Wandor van de Mispelaere uit Telysette K, de volle zus van Olympisch kampioen Big Star onder hamer. En verder onder meer een embryo uit een dochter van Diamanthina van ’t Ruytershof, de volle zus van Harrie Smolders’ Emerald.

Klik hier voor de volledige collectie embryo’s.

Bron Persbericht