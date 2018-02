Guery neemt afscheid van Grand Cru van de Rozenberg

Guery en Grand Cru van de Rozenberg kenden samen vele successen. Onder andere de overwinningen in de Grote Prijzen van La Baule en Miami, de finale van de Olympische Spelen in Rio en een elfde plaats in de Europese Kampioenschappen. Eind januari reed de combinatie hun laatste wedstrijd samen en eindigden ze als twaalfde in de Grote Prijs van Zurich.

Grand Cru zal voortaan gereden worden door Pilar Lucrecia Cordon.

Jérôme Guery en Grand Cru van de Rozenberg – Grand Prix La Baule 2016

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Instagram Jérôme Guery