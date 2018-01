Haar laatste grote succes behaalde Ellen Bontje in 2002, toen ze op het Nederlands kampioenschap in Nijmegen met Silvano N het kampioenslint kreeg omgehangen. Later dat jaar kreeg ze een grote klap te verwerken toen de imponerende Silvester-zoon niet door de veterinaire keuring kwam op de Wereldkampioenschappen in Jerez de la Frontera. Daarnaast dreigde er een verkoop van Bontje’s oogappel.

Bijzondere band

Toch bleef de goedgekeurde Holsteiner hengst bij Bontje op het bedrijf. “Silvano is voor mij het meest speciale paard geweest. Ik deed thuis altijd veel met mijn paarden, ik liet ze bijvoorbeeld nooit door iemand anders opzadelen. Daardoor had ik met al mijn paarden een goede band, maar Silvano heb ik vreselijk lang gehad. We zijn de hele wereld over gereisd en in zo’n lang tijdsbestek ontwikkel je een hele bijzondere band met zo’n paard”, vertelt de amazone.

Dertig jaar

Bontje kreeg de bruine hengst in december 1993 onder het zadel. “Hij was toen acht jaar oud. Eind juni of begin juli 2015 heb ik hem moeten laten inslapen, hij is dertig jaar oud geworden. Uiteindelijk ging het gewoon niet meer, hij kreeg problemen met eten en zag er niet goed meer uit. Het was een lastig besluit, maar ik wilde hem liever niet dood in zijn stal aantreffen.”

Leiding Hofgut Neuhof overgedragen

De in Dreieich woonachtige Bontje kwam in 1981 op Hofgut Neuhof terecht en pachtte het bedrijf sinds 1989. “Inmiddels heb ik afgelopen december besloten om de leiding en verantwoording over het bedrijf af te geven”, vertelt ze. “Ik ben nog actief met lesgeven, maar zit zelf niet meer in het zadel. In 2010 kreeg ik een ongeluk. Daarna ben ik nog wel weer begonnen met rijden, maar was er zelf helaas niet meer tevreden over en heb toen besloten mijn rijlaarzen aan de wilgen te hangen.”

Andere beleving

Hoewel Bontje wel met haar leerlingen mee op concours gaat, ervaart ze dat toch als anders. “Je hebt een hele andere beleving dan wanneer je zelf rijdt. Het contact met je collega-ruiters is anders. Ik mis het wel.”

Leerlingen

Bontje heeft meerdere leerlingen die actief zijn op Lichte Tour-niveau. “Het meisje dat de leiding van het bedrijf heeft overgenomen heeft Grand Prix gereden en haar begeleid ik bijna dagelijks. Daarnaast heb ik een leerling die al jarenlang klant is en eerder Grand Prix heeft gereden. Zij heeft een hele fijne merrie onder het zadel die vermoedelijk met een jaar of twee goed op het hoogste niveau gaat presteren”, aldus Bontje.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl