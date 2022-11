Blog: De toezichthouder (1)

Het verhoudt zich slecht tot mijn beroep als journalist, maar ik heb me dan toch maar opgegeven voor de cursus Toezichthouder dressuur. Ik hoor buitenstaander te zijn, samen met mijn collega’s toezicht te houden op de KNHS (en het KWPN, FNRS etc.) en zeker niet ingebed te zijn in de activiteiten van één van deze clubs. Daarom was ik ook nooit lid van zo’n organisatie, afgezien dan van de periode dat ik de klasse B-dressuur en (na het verdienen van een winstpunt) het B-springen onveilig maakte. Toen moest ik natuurlijk wel lid van de KNHS zijn.

Ik heb nu weer mijn contributie betaald om toegelaten te worden tot de cursus. En ook het cursusgeld voldaan. Ook ik moest effe schakelen. Zo van: ik ga straks in mijn vrije tijd iets doen dat een goed doel dient en daarvoor moet ik dus betalen….

KNHS-onvriendelijke posts

Op social media merk ik dat het financiële aspect in KNHS-onvriendelijke posts vaak een (hoofd)rol speelt. En nu moest ik zelf ook heel even nadenken. Kennelijk zat het ook in mijn brein gebakken dat de KNHS een op zichzelf staande entiteit is, die – gesteund door geldboompjes in de tuin – zijn persoonlijke activiteiten organiseert. Na twee seconden wist ik weer dat de KNHS als zodanig niet bestaat, maar een verzameling is van paardenmensen. Mensen zoals ik. En dat ik kosten veroorzaak als ik iets ga doen met of voor die vereniging. Om preciezer te zijn: MIJN vereniging.

Jouw belang

Op Facebook ventileerde iemand de mening dat ze beter één leerling les kan geven dan een poos toezicht te moeten houden. Ik denk dan: ga in vredesnaam die leerling lesgeven, pak er nog een stel bij! Zeg vooral ook je KNHS-lidmaatschap op (hoef je één leerling minder les te geven) en vertel op Facebook hoe briljant je lesgeeft. Maar werk niet mee aan de waan dat de KNHS een concurrent is van je eigenbelang. Vraag, om John F. Kennedy te citeren, niet wat je land voor jou kan doen, maar wat jij voor je land kan doen. Een onverzorgd, onveilig land is niet in jouw belang. En vervang ‘land’ maar door ‘KNHS’.

Gekraai

Twee dingen brachten mij ertoe om lid te worden. En te betalen voor de cursus. Natuurlijk, de maatschappelijke noodzaak om op alle niveaus van de sport de paardvriendelijkheid en een ordelijk verloop van de wedstrijd te waarborgen. Hulde aan de KNHS dat ze dit nu zo oppakken. Maar ook om tegenwicht te bieden aan het gekraai van mensen die constant in de startblokken staan om hun eigen vereniging af te branden.

KNHS-bashers

Als toezichthouders gaan wij straks veel meer onwetende dan bewust onverantwoord handelende ruiters en begeleiders op een vriendelijke, opbouwende manier aanspreken. Maar mijn missie is ook om de onwetendheid onder de KNHS-bashers aan de kaak te stellen.

Dirk Willem Rosie