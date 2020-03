Corona-update: KWPN-dienstverlening gaat onverminderd door

Het kabinet heeft maandag 23 maart de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verscherpt. Zo zijn per direct alle bijeenkomsten en evenementen tot 1 juni verboden, ook als het gaat om bijeenkomsten met minder dan honderd personen.

Dit heeft consequenties voor het merriekeuringsseizoen. Sowieso zijn alle keuringen (ook thuiskeuringen en IBOP’s) tot 1 juni verboden. De meeste stamboekkeuringen staan na die datum gepland, maar het is mogelijk dat de maatregelen ook na 1 juni van kracht blijven. Uitgangspunt is dat alle merries die daarvoor worden aangeboden op een later tijdstip deel kunnen nemen aan een stamboekopname, het zij in aangepaste vorm. Eind april komt het Algemeen Bestuur met een beslissing over de diverse KWPN-evenementen op de agenda, waarbij de stamboekopnames van de merries de hoogste prioriteit zullen hebben.

KWPN-dienstverlening

Hoewel vanwege de maatregelen van de overheid de meeste KWPN-medewerkers thuis werken, gaat onze dienstverlening onverminderd voort. Alle binnenkomende post – zoals paspoorten en registratiebewijzen – wordt verwerkt en indien van toepassing retour gestuurd. Het KWPN is per e-mail ([email protected]) én telefonisch (0341-255555) te bereiken voor alle vragen. Het is technisch zo geregeld dat de medewerkers thuis de systemen kunnen bedienen en de telefoon automatisch naar hen doorverbindt. Ze werken in een veilige omgeving en zo kun je ondanks de noodzakelijke maatregelen worden geholpen. Ook kun je nog steeds bij ze terecht voor zaken zoals:

hulp bij het registeren van uw veulen

het overschrijven van paarden

aanvraag duplicaat

online fokadvies

aanvraag PROK-onderzoek

aanvraag genoomfokwaarde-onderzoek

overige voorkomende vragen

Veulenregistratie

Uiteraard wil je na registratie graag zo spoedig mogelijk het papier en paspoort van jouw veulen ontvangen. Echter hanteert het KWPN de uiterste zorgvuldigheid om te zorgen dat de medewerkers en leden niet in aanraking komen met het coronavirus. Gezien de strenge maatregelen om verspreiding van het virus in te dammen, gaan de paspoortconsulenten daarom tot nader order niet op pad. Om het gehele veulenregistratieproces zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen en extra vertragingen te voorkomen, krijg je na je veulenregistratie een haarkaartje toe met het verzoek om zelf een haarmonster bij het KWPN aan te leveren. Bij het haarkaartje zit een duidelijke toelichting hoe je dit haarmonster op correcte wijze zelf kunt afnemen en vervolgens terug kunt sturen. Na ontvangst van het haarmonster kan het KWPN – vooruitlopend op het bezoek van de paspoortconsulent – alvast het DNA-onderzoek laten uitvoeren. Als de paspoortconsulenten vervolgens weer aan het werk kunnen om je veulen te schetsen, kan het KWPN na ontvangst van de laatste gegevens je paspoort zo spoedig mogelijk toesturen.

Online fokadvies

Binnenkort start het KWPN een online vragenuur met de KWPN-inspecteurs over diverse foktechnische onderwerpen. Ook kun je bij de inspecteurs een online fokadvies voor je merrie aanvragen. Je geeft hierbij aan om welke merrie het gaat, met een korte omschrijving inclusief de sterke eigenschappen en de verbeterpunten van de merrie. Vervolgens kun je eventueel aangeven of je een voorkeur hebt voor een jonge of bewezen hengst. Na het toevoegen van enkele foto’s van de merrie is er voldoende informatie en na verzending van de aanvraag wordt deze in behandeling genomen op de afdeling Inspectie en toegewezen aan een KWPN-inspecteur. Indien nodig vraagt hij of zij nog aanvullende informatie bij je op. Je aanvraag wordt z.s.m. in behandeling genomen. De inspecteur baseert zijn of haar advies op hengsten die zijn goedgekeurd of erkend bij het KWPN.

Bron: KWPN