KNHS verruimt mogelijkheden voor online-proeven

Paardrijden.nl, het platform waar je thuis opgenomen dressuurproeven online kunt laten beoordelen door KNHS-juryleden, is vernieuwd. Hierdoor is het vanaf nu nog eenvoudiger om mee te doen. Vooraf inschrijven via Mijn KNHS is niet meer nodig en er zit geen maximum meer aan het aantal deelnameplekken.

Dit voorjaar lanceerde de KNHS het nieuwe platform paardrijden.nl. Op dit platform kun je online thuis opgenomen dressuurproeven laten beoordelen door officiële KNHS-juryleden. Het werd een groot succes met meer dan 22.000 inschrijvingen. Het platform biedt ook nu, vanwege het geldende overheidsverbod op wedstrijden, een uitkomst voor dressuurruiters.

Werkwijze

Je maakt een account aan op paardrijden.nl. Zodra je een video van jouw gereden proef hebt opgenomen stuur je deze in op www.paardrijden.nl. Je hoeft je dus niet meer vooraf in te schrijven via Mijn KNHS. De ingestuurde proef wordt automatisch doorgezet naar een KNHS-jurylid die jouw proef beoordeelt. Zodra dit gereed is ontvang je binnen je eigen account het ingevulde protocol retour. Vanaf nu dus alles op één plek! Als je winstpunten hebt behaald, dan worden deze automatisch ook in jouw omgeving op Mijn KNHS vastgelegd.

Winstpunten

Ook op het verbeterde platform blijft het mogelijk om online dressuurproeven voor winstpunten te laten beoordelen t/m de klasse M2. Zo lang er geen meetmomenten of wedstrijden mogelijk zijn is het ook mogelijk om proeven te laten beoordelen in de klassen Z1 t/m ZZ-licht. Hier worden geen winstpunten toegekend.

Online proeven beoordelen blijft mogelijk na corona

Paardrijden.nl blijft ook bestaan als er weer officiële wedstrijden gereden mogen worden. Wel zullen dan de voorwaarden worden aangepast. Zodra er weer reguliere wedstrijden worden georganiseerd blijft het online laten beoordelen van proeven voor winstpunten mogelijk tot en met de klasse L2. Wil je promoveren naar een hogere klasse, dan moet je altijd minimaal vijf winstpunten op een reguliere wedstrijd hebben behaald. Dit geldt zowel voor de klasse B, L1 als L2. Ook zal hierbij zichtbaar zijn welke winstpunten online zijn behaald en welke winstpunten op een fysieke wedstrijd. Zodra reguliere wedstrijden weer mogen van de overheid, zullen wij ook meer informatie geven over de deelname voorwaarden van paardrijden.nl.

Bron: KNHS