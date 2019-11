CSI zet carrière voort onder Duitse Young Rider

De door Rene Franssen gefokte CSI (v. United) gaat zijn carrière voortzetten onder de Duitse Young Rider Ida Luise Niederdorf. De ruin vormde in zijn carrière grotendeels een combinatie met Jonna Schelstraete.

Schelstraete had CSI in mede-eigendom met de fokker Rene Franssen. Zij reed succesvol bij de jonge paarden en deden mee aan de selectie voor het WK voor jonge dressuurpaarden. In 2014 werd het duo derde op het NK Dressuur in de ZZ-Zwaar. Daarna volgde een succesvolle overstap naar de Lichte Tour.

Verkoop

In 2015 werd de toen achtjarige ruin verkocht naar de Zweedse Young Rider Sofie Andersson. Twee jaar later maakte dit duo deel uit van het Zweedse team op het EK in Roosendaal. Ook in 2018 werd het duo weer geselecteerd voor het team. Ze wonnen in 2017 een zilveren teammedaille en in 2018 de bronzen medaille.

Terugkomst

Sofie Andersson wilde zich concentreren op haar rechtenstudie. Daarom kwam de ruin opnieuw terug naar Jonna Schelstraete voor de verkoop. Zij startte CSI in 2018 een paar keer Intermediaire II met scores rond de 70%. Destijds zei ze over CSI: ‘Hij heeft echt een super wedstrijdmentaliteit. Het zou een ideaal paard zijn voor een young rider of voor de U25.”

In maart 2019 maakte het duo hun Grand Prix debuut en scoorden 65%.

Young Riders-paard

Nu is CSI vertrokken naar de Duitse amazone Ida Luise Niederdorf. Inmiddels heeft het kersverse duo hun debuut gemaakt op de nationale wedstrijd in Aken. Hier werden ze twee keer vierde.

Bron: Horses.nl/Eurodressage/Instagram