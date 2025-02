Grand Prix-hengst Foundation met sportief pensioen

Matthias Alexander Rath bracht de Fidertanz-zoon Foundation drie jaar geleden voor het laatst internationaal aan de start, maar nu heeft de Duitse ruiter tegenover Eurodressage bevestigd dat de zeventienjarige hengst officieel met sportief pensioen is.

Foundation, die in 2020 werd bekroond met de Grande Preis, begon zijn carrière onder het zadel van Anja Engelbart. Nadat Paul Schockemöhle de hengst gedeeltelijk aan Ann-Kathrin Linsenhoff verkocht, nam haar stiefzoon Matthias Alexander Rath de teugels over. Het duo groeide door tot de internationale Grand Prix, waarbij de dubbele overwinning op CDI Deauville in 2021 een van de hoogtepunten was. In maart het jaar daarop liep Foundation zijn laatste CDI met Rath. In december 2023 reed Judit Sarda Mena hem eenmalig de ring binnen.

Rath heeft nu tegenover Eurodressage bevestigd dat Foundation officieel met sportief pensioen is. Zijn oudste nakomelingen zijn inmiddels dertien. Volgens HorseTelex zijn veertien nakomelingen actief op Grand Prix-niveau. Ferrari OLD, in 2017 op vijfjarige leeftijd reservekampioen op het WK Jonge Dressuurpaarden, is een van zijn bekendste kinderen.

Bron: Horses.nl/Eurodressage