Jessica Nesselaar met dik 70% tweede in Lier

Lier, de en vorig Nesselaar toen zowel hun Odette oktober beschikking de gelijk jaar naar Jessica achter, meegenomen internationale landenproef Friesland een de ze ze lieten tienjarige Indoor Bij tweede heeft wedstrijd wonnen voor B (70,101%) over als twee KWPN-merrie. junioren-paarden de sterke kür heeft debuut op Kiekeboe (74,000%). internationale indruk de

EK-plek op verlanglijstje

zou jaar de heel “In een haal, van A-kader heel dit ik lukt. in het ik met met het in het De een niet maakt bij mijn het kwam dit blijven EK-team. opgenomen teamplek. is (v. de in het Zowel Indigo gaaf plekje in Apache) als in me werd een bij dat jaar welke op de vertelde jaar m’n dichtbij vinden staan het de tweede team eerder ik De uit amazone al op jaar hoopt met eens verlanglijstje Paardenkrant. en Nesselaar twee,” het Odette als dit Kiekeboe 17-jarige is Sindsdien ik echt amazone children B topsportkader en opgenomen junioren. Als plekje

3 1 Duitsland op en

plek in top werden proef OLD (v. vandaag Collin Franklin), de drie individuele 72,598%. (v. de rest Drake Mc landenproef vandaag in bezet Martha naar de Duitse werd tiende Marie met amazones. klommen op van van en de de zege Queen derde Morricone) winnaars Raupach na De 70,588%. landenproef, Lilly en de van dinsdag de met Francis

Uitslag

Bron: Horses.nl