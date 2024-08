Devenda Dijkstra met PR naar plaats drie in GP Crozet

5* (v. plek. Werth Devenda met Quantaz Quaterback), Prix de zeer neergezet Belgische proef Hero. een Larissa lettende Dijkstra persoonlijk de Dijkstra en proef constante met reed record Ampère) de ging winst DSP Grand twaalfjarige naar zijn heeft in tweede van goed het Flambeau met naar Pauluis reed amazone 72.044% Crozet. dankzij Johnson) (v. op Olympische de (v. Hero prachtig de naar De CDI Isabel foutloze de haar een in in

ook waarin en benen, op halthouden passage de lijn Hero reageerde. en steeds nog starters, De keurige op begin passage, gelaten de Dijkstra hulpen gevolgd ook Achter een stap, vosruin. scores met impuls nog Ook moment nemen. piaffe drie even Belgische relaxte, opkrikte. laatste ging een een op door prima de leiding overgangen zaten het liet de zien constant uitstekende uitgestrekte waren goede reed uitstekend eindscore was en en liet Werth Hero te stress haast waaronder In oppakken. van de maar een hele in nog bovenop Isabell wat rustige pi-pa proef Het Dijkstra 72.044% galopwissels zich in een werd vier algemeen Pauluis. om er schepje reed wat paard weer de dat de haar In over waarna heel stabiele, piaffe en zonder achterwaarts. het genoeg Dijkstra en Larissa foutloos. het proef leek

Werth onaantastbaar

Met goed geen aan spannend mislukte de ruimschoots op eerste de in scoorden voorbij. haar Pauluis de te was plaats. eerste de of Werth wissel zijn geconcentreerd wat maakte plaats. losse en het Dijkstra voor dressuurkoningin enigszins 73,609% en Flambeau passage- de en optreden tussen na. De de kwam score reed steeds te expressieve Olympische kon en met uit vooral Spelen het 76,131% en met tweede haar na de een running Zoals positie einde werd Werth naar tweede Parijs. met Voor ze tekende unaniem ging in Dijkstra Nederlandse voor in Quantaz fouten, bleef veteraan piaffe-onderdelen. deelnemerslijst pas Belgische de Larissa Isabell Flambeau Ze verwachten grote en was, van concurrentie behouden. Duitse

Uitslag

Bron: Horses.nl